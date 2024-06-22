Результаты спортивного фестиваля Zuratkul Fest, прошедшего в Челябинской области 21 и 22 июня

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21 и 22 июня в национальном парке Зюраткуль» (Челябинская область) прошел спортивный фестиваль Zuratkul Fest от организаторов Malidak. 

В субботу участники соревновались в трейловых забегах на дистанциях 84 км с набором высоты 2650 м, 54 км с набором высоты 1490 м, 35 км с набором высоты 850 м и 10 км с набором высоты 460 м. Маршрут дистанций проходил по вершинам гор Большой Нургуш, Большой Уван, Большая Сука́, по полям, лесным дорогам, вдоль озер и болот.

Результаты победителей и призеров:

84 км, мужчины

  1. Константин Масуров – 10:22:01
  2. Айназ Абдулгужин – 10:39:50
  3. Евгений Литвиненко – 10:58:39

84 км, женщины

  1. Наталья Главнова – 13:07:11
  2. Лариса Ростова – 14:01:05
  3. Татьяна Новикова – 14:09:32

54 км, мужчины

  1. Артем Надыров – 5:46:34
  2. Валентин Засыпкин – 6:01:48
  3. Михаил Шевнин – 6:05:59

54 км, женщины

  1. Елизавета Мозолева – 7:10:33
  2. Евгения Соловьева – 7:27:45
  3. Анна Попова – 7:24:30

35 км, мужчины

  1. Ильдус Гатиятуллин – 3:29:22
  2. Георгий Орлов – 3:33:23
  3. Артем Морозов – 3:35:43

35 км, женщины

  1. Марина Пашкова – 4:00:26
  2. Гульназ Нуриева – 4:09:21
  3. Лейсан Калентьева – 4:23:14

10 км, мужчины

  1. Максим Тимофеев – 49:59
  2. Евгений Бренинг – 52:11
  3. Олег Лиходедов – 54:19

10 км, женщины

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Также в рамках фестиваля состоялись детские забеги, скандинавская ходьба, йога, эко-квесты, заплывы на SUP-бордах, походы по экотропе, диджей-сеты.

 

 

 

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