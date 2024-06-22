Результаты спортивного фестиваля Zuratkul Fest, прошедшего в Челябинской области 21 и 22 июня

21 и 22 июня в национальном парке Зюраткуль» (Челябинская область) прошел спортивный фестиваль Zuratkul Fest от организаторов Malidak.

В субботу участники соревновались в трейловых забегах на дистанциях 84 км с набором высоты 2650 м, 54 км с набором высоты 1490 м, 35 км с набором высоты 850 м и 10 км с набором высоты 460 м. Маршрут дистанций проходил по вершинам гор Большой Нургуш, Большой Уван, Большая Сука́, по полям, лесным дорогам, вдоль озер и болот.

Результаты победителей и призеров:

84 км, мужчины

Константин Масуров – 10:22:01 Айназ Абдулгужин – 10:39:50 Евгений Литвиненко – 10:58:39

84 км, женщины

Наталья Главнова – 13:07:11 Лариса Ростова – 14:01:05 Татьяна Новикова – 14:09:32

54 км, мужчины

Артем Надыров – 5:46:34 Валентин Засыпкин – 6:01:48 Михаил Шевнин – 6:05:59

54 км, женщины

Елизавета Мозолева – 7:10:33 Евгения Соловьева – 7:27:45 Анна Попова – 7:24:30

35 км, мужчины

Ильдус Гатиятуллин – 3:29:22 Георгий Орлов – 3:33:23 Артем Морозов – 3:35:43

35 км, женщины

Марина Пашкова – 4:00:26 Гульназ Нуриева – 4:09:21 Лейсан Калентьева – 4:23:14

10 км, мужчины

Максим Тимофеев – 49:59 Евгений Бренинг – 52:11 Олег Лиходедов – 54:19

10 км, женщины

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Также в рамках фестиваля состоялись детские забеги, скандинавская ходьба, йога, эко-квесты, заплывы на SUP-бордах, походы по экотропе, диджей-сеты.