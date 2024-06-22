Результаты спортивного фестиваля Zuratkul Fest, прошедшего в Челябинской области 21 и 22 июня
21 и 22 июня в национальном парке Зюраткуль» (Челябинская область) прошел спортивный фестиваль Zuratkul Fest от организаторов Malidak.
В субботу участники соревновались в трейловых забегах на дистанциях 84 км с набором высоты 2650 м, 54 км с набором высоты 1490 м, 35 км с набором высоты 850 м и 10 км с набором высоты 460 м. Маршрут дистанций проходил по вершинам гор Большой Нургуш, Большой Уван, Большая Сука́, по полям, лесным дорогам, вдоль озер и болот.
Результаты победителей и призеров:
84 км, мужчины
- Константин Масуров – 10:22:01
- Айназ Абдулгужин – 10:39:50
- Евгений Литвиненко – 10:58:39
84 км, женщины
- Наталья Главнова – 13:07:11
- Лариса Ростова – 14:01:05
- Татьяна Новикова – 14:09:32
54 км, мужчины
- Артем Надыров – 5:46:34
- Валентин Засыпкин – 6:01:48
- Михаил Шевнин – 6:05:59
54 км, женщины
- Елизавета Мозолева – 7:10:33
- Евгения Соловьева – 7:27:45
- Анна Попова – 7:24:30
35 км, мужчины
- Ильдус Гатиятуллин – 3:29:22
- Георгий Орлов – 3:33:23
- Артем Морозов – 3:35:43
35 км, женщины
- Марина Пашкова – 4:00:26
- Гульназ Нуриева – 4:09:21
- Лейсан Калентьева – 4:23:14
10 км, мужчины
- Максим Тимофеев – 49:59
- Евгений Бренинг – 52:11
- Олег Лиходедов – 54:19
10 км, женщины
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.
Также в рамках фестиваля состоялись детские забеги, скандинавская ходьба, йога, эко-квесты, заплывы на SUP-бордах, походы по экотропе, диджей-сеты.