Результаты Sport-Marafon Fest 2024, прошедшего с 7 по 9 июня в арт-парке «Никола-Ленивец»

С 7 по 9 июня в арт-парке «Никола-Ленивец» и на территории парка «Угра» (Калужская области) в шестой раз прошел аутдор-фестиваль Sport-Marafon Fest. Организаторы приготовили для участников соревнования и другие спортивные активности: трейловые забеги, ультрамарафон на 100 км, велогонки, кросс с собаками, прогулки на сап-бордах.

В пятницу 7 июня состоялся ночной трейловый забег на дистанции 5 км – участники бежали с налобными фонариками мимо арт-объектов, а на финише их ждало свето-музыкальное шоу. Также прошел кросс с собаками CANISPRINT, участники с питомцами соревновались на круговой дистанции 550 м.

В субботу 8 июня прошли велогонки (на гравийных и MTB велосипедах) на дистанциях 38 км, 64 км, 120 км, а также трейловый забег на дистанции 100 км. В воскресенье участники соревновались на забеге на дистанциях 60 км, 50 км, 35 км, 20 км и 10 км.

Также прошли соревнования по ориентированию и рогейну, скандинавская ходьба на дистанции 10 км.

Победителями в трейловом забеге на дистанцию 100 км стали Полина Авдеева (8:50:36) и Алексей Александров (9:16:45), на 60 км – Илья Беляков (4:49:58) и Мария Ворожейкина (4:57:35), на 50 км – Константин Лобов (3:26:28) и Мария Маева (4:15:41), на 35 км – Павел Гусев (2:22:45) и Яна Адышкина (2:48:25), на 20 км – Артем Цибак (1:00:44) и Людмила Сапроненкова (1:17:14), на 10 км – Александр Щелканов (35:19) и Елена Седова (37:40), на 5 км – Константин Лобов (17:43) и Анастасия Микушева (20:38).

В велогонке на дистанции 125 км (GRAVEL) победил Николай Миловидов (4:24:28) и Мария Орлова (5:33:19), на MTB велосипедах – Святослав Рачинский (4:27:25) и Марина Ростовцева (5:37:21). На дистанции 65 км на гравийных велосипедах золото взял Олег Проценко (2:53:06) и Мария Ломовцева (3:06:37), на MTB – Иван Селедков (2:15:30) и Юлия Бондарева (3:00:55). Первым на дистанции 40 км на гравийных велосипедах стал Кирилл Ронжин (1:40:24) и Екатерина Колесникова (2:15:26), на MTB – Павел Гаврилов (1:37:21) и Анна Митрева (1:44:51).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Myrace. Фотографии с фестиваля появятся чуть позже на сайте организатора.

Для участников и гостей были также доступны лекции и мастер-классы, экскурсии по арт-парку, прогулки на сап-бордах и пакрафтах (надувная лодка), скалодром и палаточный городок, концерты Найка Борзова и The Hatters. Для детей был организован детский лагерь с играми, мастер-классами и другими развлечениями.