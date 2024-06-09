Результаты «Красочного забега». Победителями стали Дмитрий Неделин и Юлия Конякина

9 июня в Лужниках в Москве прошел «Красочный забег» от Бегового сообщества. Участники соревновались на традиционной дистанции 5 км. «Красочный забег» – развлекательный старт, организаторы награждали только первую тройку мужчин и женщин.

Маршрут дистанции проходил по территории олимпийского комплекса «Лужники» через четыре красочные зоны, где участников осыпали яркими красками.

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

Дмитрий Неделин – 14:18 Иван Панферов – 14:41 Роман Ткачук – 14:55

5 км, женщины

Фотографии можно найти на сайте marathon-photo.

Всего в развлекательном забеге приняли участие 6000 атлетов. Также прошел конкурс костюмов.