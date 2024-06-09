Результаты «Красочного забега». Победителями стали Дмитрий Неделин и Юлия Конякина
9 июня в Лужниках в Москве прошел «Красочный забег» от Бегового сообщества. Участники соревновались на традиционной дистанции 5 км. «Красочный забег» – развлекательный старт, организаторы награждали только первую тройку мужчин и женщин.
Маршрут дистанции проходил по территории олимпийского комплекса «Лужники» через четыре красочные зоны, где участников осыпали яркими красками.
Результаты победителей и призеров:
5 км, мужчины
- Дмитрий Неделин – 14:18
- Иван Панферов – 14:41
- Роман Ткачук – 14:55
5 км, женщины
- Юлия Конякина – 16:43
- Анна Бойнова – 17:19
- Елена Калашникова – 17:55
Фотографии можно найти на сайте marathon-photo.
Всего в развлекательном забеге приняли участие 6000 атлетов. Также прошел конкурс костюмов.