Результаты «Красочного забега». Победителями стали Дмитрий Неделин и Юлия Конякина

Теги любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Юлия Конякина Дмитрий Неделин Анна Бойнова Здоровье

9 июня в Лужниках в Москве прошел «Красочный забег» от Бегового сообщества. Участники соревновались на традиционной дистанции 5 км. «Красочный забег» – развлекательный старт, организаторы награждали только первую тройку мужчин и женщин. 

Маршрут дистанции проходил по территории олимпийского комплекса «Лужники» через четыре красочные зоны, где участников осыпали яркими красками. 

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

  1. Дмитрий Неделин – 14:18
  2. Иван Панферов – 14:41
  3. Роман Ткачук – 14:55

5 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 16:43
  2. Анна Бойнова – 17:19
  3. Елена Калашникова – 17:55

Фотографии можно найти на сайте marathon-photo.

Всего в развлекательном забеге приняли участие 6000 атлетов. Также прошел конкурс костюмов.

 

 

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