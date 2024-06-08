Результаты «БОКСЗАБЕГА», прошедшего 8 июня в Ярославле. Среди победителей – Денис Чертыков и Валентина Рясова, в призерах – Неделин, Викулова, Коробкина

Теги Елена Коробкина любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Егор Лимонов Тимофей Голоктионов Дмитрий Неделин Валентина Рясова Анна Викулова Денис Чертыков Здоровье

8 июня в Ярославле прошел «БОКСЗАБЕГ». Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км. Общий призовой фонд забега составил 20 миллионов рублей: победители на дистанции 10 км получили по 600 000 рублей, на дистанции 5 км – 500 000 рублей.

Участники стартовали в парке «Стрелка» и бежали мимо Успенского собора, церкви Ильи Пророка, художественного музея, музея «Музыка и время», по Волжской набережной мимо башни и Губернаторской беседки.

Как сообщает блогер Стась Шельгорн, первым на дистанции 10 км стал Денис Чертыков (чемпион России по полумарафону), вторым – Дмитрий Неделин (серебряный призер Казанского марафона), третьим – Максим Якушин (чемпион России в беге на 3000 метров).

Среди женщин на дистанции 10 км победила Валентина Рясова (призерка чемпионата Европы по триатлону, чемпионка России), серебро взяла Анна Викулова (чемпионка России в беге на 10 км), бронзу – Елена Коробкина (чемпионка Европы и России).

Спортсменки Елена Коробкина и Валентина Рясова в 2023 году были дисквалифицированы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) за нарушение антидопинговых правил: Елена – на 4 года, Валентина – на 2 года. Организаторы пока никак не комментируют выигрыш атлеток на «БОКСЗАБЕГЕ».

На дистанции 5 км первым прибежал Егор Лимонов (чемпион России по кроссу), вторым – Роман Минеев (призер первенств Европы по триатлону), третьим – Тимофей Голоктионов (чемпион России в беге на 5 км).

Итоговые протоколы еще не сформированы, новость будет дополняться.

 

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2 комментария
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Среди спортсменок победили допингистки, у которых даже не истёк срок дисквалификации.
Это не странно ?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Среди спортсменок победили допингистки, у которых даже не истёк срок дисквалификации. Это не странно ?
Организаторы пока никак не комментировали
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