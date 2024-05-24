Открылась регистрация на «БОКСЗАБЕГ» в Ярославле. Общий призовой фонд составит 20 миллионов рублей

8 июня в парке «Стрелка» в Ярославле пройдет бесплатный «БОКСЗАБЕГ». Участникам доступны две дистанции: 5 и 10 км. Также пройдет детский забег на дистанции до 500 м.

Стартово-финишный городок расположен в парке «Стрелка». Маршруты дистанций проходят мимо Успенского собора, церкви Ильи Пророка, художественного музея, музея «Музыка и время» и по Волжской набережной мимо башни и Губернаторской беседки.

Общий призовой фонд составит 20 миллионов рублей и делится по категориям:

«Абсолют» (для опытных бегунов) на дистанции 10 км. За первое место и мужчинам и женщинам платят 600 000 рублей, за второе – 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей.

«Любитель» на дистанции 10 км. Первое место оплачивается в 150 000 рублей, второе – 100 000 рублей, третье – 75 000 рублей.

«Профи» на дистанции 5 км. Первое место оплачивается в 500 000 рублей, второе – 150 000 рублей, третье – 75 000 рублей.

«Новичок» на дистанции 5 км. Первое место оплачивается в 150 000 рублей, второе – 100 000 рублей, третье – 75 000 рублей.

«Единоборец» (для действующих спортсменов олимпийских видов единоборств) на дистанциях 10 км для мужчин и 5 км для женщин. За первое место платят 500 000 рублей, за второе – 150 000 рублей, за третье – 100 000 рублей, с 4 по 13 место – 75 000 рублей.

«Ветеран» для участников старше 60-ти лет на дистанции 5 км. За первое место платят 250 000 рублей, за второе – 150 000 рублей, за третье – 100 000 рублей.

«Семья». За первое место платят 750 000 рублей, за второе – 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей.

Также организаторы разыграют 2 миллиона рублей среди всех участников забега.

Забег проводится бесплатно. Зарегистрироваться и посмотреть подробную информацию о старте можно на сайте организатора.