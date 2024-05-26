Результаты Выборгского полумарафона

26 мая в Выборге (Ленинградская область) прошел Выборгский полумарафон. Атлеты соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км. Также прошел забег без учета времени на 3,5 км.

Участники бежали мимо главных достопримечательностей города: шведского бастиона Панцерлакс, Ратуши, Часовой башни.

Победителем полумарафона стал Игорь Веретенников – чемпион России по бегу на 100 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Игорь Веретенников – 1:13:12 Максим Тимофеенко – 1:13:34 Дмитрий Черноокий – 1:13:47

21,1 км, женщины

Елена Скоблина – 1:28:45 Анна Вишнякова – 1:31:30 Наталья Нещерет – 1:33:06

10 км, мужчины

Владимир Магильный – 32:21 Никита Спиридонов – 32:55 Алексей Головков – 33:45

10 км, женщины

Наталья Кондрашова – 38:12 Анастасия Григорьева – 39:20 Анастасия Олейник – 39:40

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.