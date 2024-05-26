Результаты Выборгского полумарафона
26 мая в Выборге (Ленинградская область) прошел Выборгский полумарафон. Атлеты соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км. Также прошел забег без учета времени на 3,5 км.
Участники бежали мимо главных достопримечательностей города: шведского бастиона Панцерлакс, Ратуши, Часовой башни.
Победителем полумарафона стал Игорь Веретенников – чемпион России по бегу на 100 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Игорь Веретенников – 1:13:12
- Максим Тимофеенко – 1:13:34
- Дмитрий Черноокий – 1:13:47
21,1 км, женщины
- Елена Скоблина – 1:28:45
- Анна Вишнякова – 1:31:30
- Наталья Нещерет – 1:33:06
10 км, мужчины
- Владимир Магильный – 32:21
- Никита Спиридонов – 32:55
- Алексей Головков – 33:45
10 км, женщины
- Наталья Кондрашова – 38:12
- Анастасия Григорьева – 39:20
- Анастасия Олейник – 39:40
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.