Результаты Выборгского полумарафона

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26 мая в Выборге (Ленинградская область) прошел Выборгский полумарафон. Атлеты соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км. Также прошел забег без учета времени на 3,5 км.

Участники бежали мимо главных достопримечательностей города: шведского бастиона Панцерлакс, Ратуши, Часовой башни.

Победителем полумарафона стал Игорь Веретенников – чемпион России по бегу на 100 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Игорь Веретенников – 1:13:12
  2. Максим Тимофеенко – 1:13:34
  3. Дмитрий Черноокий – 1:13:47

21,1 км, женщины

  1. Елена Скоблина – 1:28:45
  2. Анна Вишнякова – 1:31:30
  3. Наталья Нещерет – 1:33:06

10 км, мужчины

  1. Владимир Магильный – 32:21
  2. Никита Спиридонов – 32:55
  3. Алексей Головков – 33:45

10 км, женщины

  1. Наталья Кондрашова – 38:12
  2. Анастасия Григорьева – 39:20
  3. Анастасия Олейник – 39:40

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

 

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