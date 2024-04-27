Царскосельский марафон 2024. Информация о забеге, дистанциях, стоимости участия
Информация о событии:
Дата проведения: 12 мая 2024 года
Место проведения: город Пушкин
Дистанции: 3 км, 11 км, полумарафон, марафон
Официальный сайт: pushkin-run.ru/tsarskoselsky_marathon
Вконтакте: vk.com/pushkinrun
Telegram-канал организаторов: t.me/pushkin_run
Контакты для связи: info@pushkin-run.com
Царскосельский марафон – молодой забег, который впервые прошел по улочкам Пушкина в 2019 году. С каждым разом он собирает все больше участников – в 2020 году забег принял спортсменов, которые не смогли участвовать в отмененном Московском полумарафоне. В 2022 году трасса принимала чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону, в 2023 году в рамках забега проходил чемпионат России по марафону.
В 2023 году забег был приурочен к 135-летию с момента зарождения легкой атлетики в России. В 1888 году в поселке Тярлево, который расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, был основан Тярлевский кружок, который объединил местных любителей бега.
Изначально спортсмены соревновались прямо на аллеях Павловского парка в беге на три и четыре версты (около трех и четырех километров). В 1893 году Тярлевский кружок сменил название и стал именоваться «Санкт-Петербургским кружком любителей спорта». Первый чемпионат России по легкой атлетике прошел в 1918 году и был приурочен к 20-летию со дня основания первого в стране сообщества бегунов. Спустя еще 115 лет, в 2023 году, родина отечественной легкой атлетики вновь принимала у себя главные соревнования марафонцев в России.
В 2024 году чемпионат России по марафону пройдет в Казани, на Казанском марафоне, а в Пушкине бегунов вновь ждет уютный старт по красивому городу в компании петербургских спортсменов.
Маршрут и дистанции пробега
Трасса марафона и забегов-спутников на меньшие дистанции пролегает по исторической части Царского Села, огибая Екатерининский и Александровский парки. Старт и финиш всех дистанций расположены на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара.
Схема трассы
Маршруты марафона, полумарафона и забега на 11 км сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), что подтверждает точность измерений дистанции.
Трасса полностью асфальтированная, повороты плавные. Серьезные подъемы отсутствуют: самый значительный набор высоты составляет около 30 метров на первых трех километрах каждого круга, при этом распределен он достаточно равномерно.
Лимит времени на прохождение марафонской дистанции составляет шесть часов.
Регистрация и стоимость участия
Регистрация на забег открыта на сайте RussiaRunning и продлится до достижения лимита на количество участников.
Для корпоративных команд и юридических лиц доступна массовая регистрация (от 10 участников) с оплатой со счета юридического лица. Для этого необходимо написать на почтовый адрес info@pushkin-run.com
Стоимость участия
марафон – 3 500 рублей
полумарафон – 3 300 рублей
11 км – 3 000 рублей
3 км – 2 400 рублей
Скидка 25% на регистрацию предоставляется:
юношам и девушкам моложе 20 лет (скидка формируется автоматически при покупке слота);
мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет (скидка формируется автоматически при покупке слота);
инвалидам 1 и 2 группы при предъявлении подтверждающего документа (нужно прислать на почту client@pushkin-run.ru).
Участникам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда – участие бесплатное. Для получения промокода необходимо написать на электронную почту client@pushkin-run.ru с приложением копии документов, подтверждающих льготу.
Также накануне основных дистанций, в субботу 11 мая пройдут детские забеги на дистанциях 400 метров (для детей 3–8 лет) и 800 метров (9–13 лет). Стоимость участия в детских забегах – 1 400 рублей за любую дистанцию. Регистрация на детские забеги тоже идет на RussiaRunning, но на отдельной странице. Все дети получат на финише медаль, а в стартовом пакете – рюкзак-мешок и хлопковую футболку.
Фирменная футболка Царскосельского марафона выполнена из синтетической ткани. Она не входит в стартовый пакет основных дистанций и продается отдельно, в интернет-магазине Pushkin Run, ее цена составляет 2 300 рублей.
Забрать оплаченную футболку можно после 10 мая (самовывозом 10-11 мая на ЭКСПО при получении номеров или после 15 мая из офиса на Невском пр., 120, офис 3, с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, или доставкой «Боксберри»).
Получение стартовых пакетов
Выдача стартовых пакетов 10 и 11 мая в Санкт-Петербурге. Адрес и время выдачи стартовых пакетов будут опубликованы позже. Отслеживайте информацию в каналах организатора.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку с допуском на необходимую дистанцию (либо дистанцию большей протяженности). Сдать копию справки можно при наличии оригинала.
Программа забега
Забеги на основных дистанциях (3 км, 11 км, 21,1 км и 42,2 км) пройдут в воскресенье 12 мая. Точная программа и расписание пока не опубликованы.
При этом детские забеги пройдут в субботу 11 мая в Санкт-Петербурге, в Парке Победы (Московский район). Сейчас старт детских забегов запланирован на 14:00. Дети 3-8 лет побегут 400 м; 9-13 лет – 800 м.
Как добраться
Стартово-финишный городок марафон располагается на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара. Добраться до места старта из Санкт-Петербурга можно несколькими способами:
на электричке от Витебского вокзала или ж/д станции «Купчино» до станции «Детскосельская» или «Царское Село»;
на автобусе № 187 от станции метро «Московская»;
на маршрутке № К-286 от станции метро «Купчино»;
на автомобиле по Пулковскому шоссе.
Количество участников и рекорды забега
В первом забеге в 2019 году приняли участие чуть более 500 человек, в 2020 году количество участников перевалило за две тысячи стартующих, а в 2021 – достигло почти трех тысяч человек.
Самая массовая дистанция на забеге – 11 км, в 2023 году на ней бежало более полутора тысяч человек. В 2023 году благодаря чемпионату России по марафону и юбилею забег принял 3464 бегуна, из которых 469 пробежали марафон.
Рекорд Царскосельского марафона у мужчин был установлен в 2021 году: 2:16:42 (Артем Алексеев). Женский рекорд, установленный в том же году Мариной Ковалевой (2:36:45) держался до 2023 года, когда на марафоне победила Алина Прокопьева с результатом 2:30:57. В 2021 году также были показаны лучшие времена на дистанции вдвое короче: 1:02:04 на 21,1 км у мужчин (Ринас Ахмадеев) и 1:12:14 у женщин (Ксения Махнева).
Отзывы о забеге
Владимир Кузьмин: «По организации старта вопросов нет. Единственный момент – плохо отслеживают кластеры. Наклейку наклеил и можешь в любой кластер вставать, проверять не станут. Трасса неплохая, идет кругами по 10 км. Красивый маршрут – мимо парков, сквозь арку, очень симпатично».
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Фото: vk.com/pushkinrun, museum-sport.spb.ru