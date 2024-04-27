Царскосельский марафон 2024. Информация о забеге, дистанциях, стоимости участия

Информация о событии:

Дата проведения: 12 мая 2024 года

Место проведения: город Пушкин

Дистанции: 3 км, 11 км, полумарафон, марафон

Официальный сайт: pushkin-run.ru/tsarskoselsky_marathon

Вконтакте: vk.com/pushkinrun

Telegram-канал организаторов: t.me/pushkin_run

Контакты для связи: info@pushkin-run.com

Царскосельский марафон – молодой забег, который впервые прошел по улочкам Пушкина в 2019 году. С каждым разом он собирает все больше участников – в 2020 году забег принял спортсменов, которые не смогли участвовать в отмененном Московском полумарафоне. В 2022 году трасса принимала чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону, в 2023 году в рамках забега проходил чемпионат России по марафону.

В 2023 году забег был приурочен к 135-летию с момента зарождения легкой атлетики в России. В 1888 году в поселке Тярлево, который расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, был основан Тярлевский кружок, который объединил местных любителей бега.

Изначально спортсмены соревновались прямо на аллеях Павловского парка в беге на три и четыре версты (около трех и четырех километров). В 1893 году Тярлевский кружок сменил название и стал именоваться «Санкт-Петербургским кружком любителей спорта». Первый чемпионат России по легкой атлетике прошел в 1918 году и был приурочен к 20-летию со дня основания первого в стране сообщества бегунов. Спустя еще 115 лет, в 2023 году, родина отечественной легкой атлетики вновь принимала у себя главные соревнования марафонцев в России.

В 2024 году чемпионат России по марафону пройдет в Казани, на Казанском марафоне , а в Пушкине бегунов вновь ждет уютный старт по красивому городу в компании петербургских спортсменов.

Маршрут и дистанции пробега

Трасса марафона и забегов-спутников на меньшие дистанции пролегает по исторической части Царского Села, огибая Екатерининский и Александровский парки. Старт и финиш всех дистанций расположены на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара.

Схема трассы

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Маршруты марафона, полумарафона и забега на 11 км сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), что подтверждает точность измерений дистанции.

Трасса полностью асфальтированная, повороты плавные. Серьезные подъемы отсутствуют: самый значительный набор высоты составляет около 30 метров на первых трех километрах каждого круга, при этом распределен он достаточно равномерно.

Лимит времени на прохождение марафонской дистанции составляет шесть часов.

Регистрация и стоимость участия

Регистрация на забег открыта на сайте RussiaRunning и продлится до достижения лимита на количество участников.

Для корпоративных команд и юридических лиц доступна массовая регистрация (от 10 участников) с оплатой со счета юридического лица. Для этого необходимо написать на почтовый адрес info@pushkin-run.com

Стоимость участия

марафон – 3 500 рублей

полумарафон – 3 300 рублей

11 км – 3 000 рублей

3 км – 2 400 рублей

Скидка 25% на регистрацию предоставляется:

юношам и девушкам моложе 20 лет (скидка формируется автоматически при покупке слота);

мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет (скидка формируется автоматически при покупке слота);

инвалидам 1 и 2 группы при предъявлении подтверждающего документа (нужно прислать на почту client@pushkin-run.ru).

Участникам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда – участие бесплатное. Для получения промокода необходимо написать на электронную почту client@pushkin-run.ru с приложением копии документов, подтверждающих льготу.

Также накануне основных дистанций, в субботу 11 мая пройдут детские забеги на дистанциях 400 метров (для детей 3–8 лет) и 800 метров (9–13 лет). Стоимость участия в детских забегах – 1 400 рублей за любую дистанцию. Регистрация на детские забеги тоже идет на RussiaRunning, но на отдельной странице . Все дети получат на финише медаль, а в стартовом пакете – рюкзак-мешок и хлопковую футболку.

Фирменная футболка Царскосельского марафона выполнена из синтетической ткани. Она не входит в стартовый пакет основных дистанций и продается отдельно, в интернет-магазине Pushkin Run , ее цена составляет 2 300 рублей.

Забрать оплаченную футболку можно после 10 мая (самовывозом 10-11 мая на ЭКСПО при получении номеров или после 15 мая из офиса на Невском пр., 120, офис 3, с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, или доставкой «Боксберри»).

Получение стартовых пакетов

Выдача стартовых пакетов 10 и 11 мая в Санкт-Петербурге. Адрес и время выдачи стартовых пакетов будут опубликованы позже. Отслеживайте информацию в каналах организатора.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку с допуском на необходимую дистанцию (либо дистанцию большей протяженности). Сдать копию справки можно при наличии оригинала.

Программа забега

Забеги на основных дистанциях (3 км, 11 км, 21,1 км и 42,2 км) пройдут в воскресенье 12 мая. Точная программа и расписание пока не опубликованы.

При этом детские забеги пройдут в субботу 11 мая в Санкт-Петербурге, в Парке Победы (Московский район). Сейчас старт детских забегов запланирован на 14:00. Дети 3-8 лет побегут 400 м; 9-13 лет – 800 м.

Как добраться

Стартово-финишный городок марафон располагается на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара. Добраться до места старта из Санкт-Петербурга можно несколькими способами:

на электричке от Витебского вокзала или ж/д станции «Купчино» до станции «Детскосельская» или «Царское Село»;

на автобусе № 187 от станции метро «Московская»;

на маршрутке № К-286 от станции метро «Купчино»;

на автомобиле по Пулковскому шоссе.

Количество участников и рекорды забега

В первом забеге в 2019 году приняли участие чуть более 500 человек, в 2020 году количество участников перевалило за две тысячи стартующих, а в 2021 – достигло почти трех тысяч человек.

Самая массовая дистанция на забеге – 11 км, в 2023 году на ней бежало более полутора тысяч человек. В 2023 году благодаря чемпионату России по марафону и юбилею забег принял 3464 бегуна, из которых 469 пробежали марафон.

Рекорд Царскосельского марафона у мужчин был установлен в 2021 году: 2:16:42 (Артем Алексеев) . Женский рекорд, установленный в том же году Мариной Ковалевой (2:36:45) держался до 2023 года, когда на марафоне победила Алина Прокопьева с результатом 2:30:57 . В 2021 году также были показаны лучшие времена на дистанции вдвое короче: 1:02:04 на 21,1 км у мужчин (Ринас Ахмадеев) и 1:12:14 у женщин (Ксения Махнева).

Отзывы о забеге

Владимир Кузьмин : «По организации старта вопросов нет. Единственный момент – плохо отслеживают кластеры. Наклейку наклеил и можешь в любой кластер вставать, проверять не станут. Трасса неплохая, идет кругами по 10 км. Красивый маршрут – мимо парков, сквозь арку, очень симпатично».

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Фото: vk.com/pushkinrun , museum-sport.spb.ru