В Москве пройдут соревнования по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024. Фестиваль спорта состоится в это воскресенье – 21 апреля

21 апреля в Москве пройдут соревнования по триатлону «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024». Участники будут соревноваться на дистанции IRONSTAR 1/8 – 380 м плавания, 20,5 км велогонки, 5 км бега. Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафеты (женские, мужские, смешанные команды).

Плавание пройдет в крытом бассейне аквакомплекса «Лужники», велогонка – по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, бег – в два круга по Лужнецкой набережной.

Также в рамках спортивного фестиваля в Лужниках пройдет женский забег IRONLADY на дистанции 5 км и детский забег STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м. Нововведением забега стало то, что женщины могут пробежать в категории «Элита».

За обновлениями можно следить в телеграм-канале организаторов IRONSTAR, там же доступен инфокаталог участника предстоящей гонки.

Следующий старт серии IRONSTAR (1/4 и 1/8, Supermix, IRONLADY, STARKIDS) пройдет в Анапе 25-26 мая. Регистрация проходит на сайте организатора.