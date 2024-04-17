В Москве пройдут соревнования по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024. Фестиваль спорта состоится в это воскресенье – 21 апреля

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21 апреля в Москве пройдут соревнования по триатлону «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024». Участники будут соревноваться на дистанции IRONSTAR 1/8 – 380 м плавания, 20,5 км велогонки, 5 км бега. Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафеты (женские, мужские, смешанные команды).

Плавание пройдет в крытом бассейне аквакомплекса «Лужники», велогонка – по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, бег – в два круга по Лужнецкой набережной.

Также в рамках спортивного фестиваля в Лужниках пройдет женский забег IRONLADY на дистанции 5 км и детский забег STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м. Нововведением забега стало то, что женщины могут пробежать в категории «Элита».

За обновлениями можно следить в телеграм-канале организаторов IRONSTAR, там же доступен инфокаталог участника предстоящей гонки.

Следующий старт серии IRONSTAR (1/4 и 1/8, Supermix, IRONLADY, STARKIDS) пройдет в Анапе 25-26 мая. Регистрация проходит на сайте организатора

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1 комментарий
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Триатлон - это плавание в открытой воде, где стартуют ОДНОВРЕМЕННО 30 - 50 участников, а не в бассейне. Очередная пародия на спорт.
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