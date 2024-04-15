Результаты легкоатлетического забега «Самарский Космический Полумарафон 2024», прошедшего 14 апреля

В воскресенье 14 апреля в Самаре прошел забег «Самарский Космический Полумарафон 2024». Спортсмены соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км. Принять участие можно было также в северной ходьбе на дистанциях 3 и 10 км и в забеге «Самарская миля» на дистанции 1586 м.

Трасса забега проходила вдоль набережной реки Волги. Участники бежали по старой части города мимо монумента «Ладья», цирка имени О. Попова, памятника «Монумент славы», церкви Святейшего Сердца Иисуса.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Георгий Нагдасов – 1:09:22 Евгений Соболев – 1:09:45 Алексей Тимофеев – 1:11:57

211 км, женщины

Анастасия Шишкина – 1:29:11 Гульнар Валиуллина – 1:29:37 Дина Захарченко – 1:31:37

10 км, мужчины

Сергей Сергеев – 30:42 Виктор Самойлов – 32:02 Ярослав Сусоров – 32:19

10 км, женщины

Любовь Добровольская – 35:33 Елена Матрина – 37:54 Ксения Крючкова – 39:47

3 км, мужчины

Александр Хальзов – 8:50 Никита Листраткин – 8:54 Андрей Боженко – 9:31

3 км, женщины

Анжелика Мошкина – 9:58 Юлия Григорьева – 10:26 Оксана Власова – 11:12

1586 метров, мужчины

Руслан Абишев – 4:56 Оралхан Асабаев – 4:59 Даниил Саморуков – 5:07

1586 метров, женщины

Любовь Осянина – 5:45 Софья Щепеткова – 6:16 Диана Волчихина – 6:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.