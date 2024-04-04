В Москве в 2024 году пройдут три велофестиваля. Первая гонка состоится уже в мае

В этом году в Москве пройдут три велофестиваля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Мы знаем, как жители столицы любят велосипеды и поддерживаем развитие велодвижения по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. В 2024 году проведем три велофестиваля – весной, летом и осенью. Приходите с друзьями и близкими», – отметил Максим Ликсутов.

Весенний велофестиваль пройдет 18 мая, летний ночной – 6 июля, осенний – 14 сентября. Первая гонка пройдет в традиционном формате – с мероприятиями на старте и финише и велопрогулкой.

За регистрацией на велозаезды и подробной информацией можно следить в телеграм-каналах «Московский велофестиваль» и «Дептранс Москвы».