В Москве в 2024 году пройдут три велофестиваля. Первая гонка состоится уже в мае

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В этом году в Москве пройдут три велофестиваля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Мы знаем, как жители столицы любят велосипеды и поддерживаем развитие велодвижения по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. В 2024 году проведем три велофестиваля – весной, летом и осенью. Приходите с друзьями и близкими», – отметил Максим Ликсутов.

Весенний велофестиваль пройдет 18 мая, летний ночной – 6 июля, осенний – 14 сентября. Первая гонка пройдет в традиционном формате – с мероприятиями на старте и финише и велопрогулкой. 

За регистрацией на велозаезды и подробной информацией можно следить в телеграм-каналах «Московский велофестиваль» и «Дептранс Москвы».

 

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