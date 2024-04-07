Результаты забега «RAY Сириус Автодром», который прошел 7 апреля в Краснодарском крае
7 апреля на федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край) прошел забег «RAY Сириус Автодром». Участники соревновались на дистанциях 10 км, 21,1 км, 42,2 км.
Спортсмены бежали по плоской гоночной трассе «Сочи Автодром» и участку улицы Триумфальной мимо ледового дворца «Айсберг», макета космического корабля «Буран», Медальной площади, дворца спорта «Большой» и стадиона «Фишт».
Первым на марафонской дистанции стал челябинский спортсмен Сергей Назаров, вторым – 51-летний атлет из Беларуси Геннадий Жавронок, третьим – Игорь Веретенников, чемпион России по бегу на 100 км.
Победителями на дистанции 21,1 км стали белорусский атлет Андрей Сущеня и спортсменка из Санкт-Петербурга Луиза Дмитриева (победительница Московского марафона и марафона «Белые ночи»).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
- Сергей Назаров – 02:29:32
- Геннадий Жавронок – 02:29:43
- Игорь Веретенников – 02:29:52
42,2 км, женщины
- Алина Песчанская – 02:49:15
- Анна Тангова – 02:54:01
- Елена Бир – 03:03:07
21,1 км, мужчины
- Андрей Сущеня – 01:07:22
- Руслан Хорошилов – 01:08:01
- Руслан Ищенко – 01:08:08
21,1 км, женщины
- Луиза Дмитриева – 01:12:26
- Анастасия Деркач – 01:19:32
- Екатерина Сокунова – 01:19:43
10 км, мужчины
- Алексей Попов – 00:29:58
- Артур Бурцев – 00:30:07
- Артемий Никитин – 00:30:10
10 км, женщины
- Ирина Шевченко – 00:34:47
- Злата Волокитина – 00:35:26
- Нина Чайкина – 00:36:00
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
В пятницу и субботу по гоночной трассе прошли велогонки на дистанциях 4,5 и 55 км. О результатах писали в этой новости.
Забег «RAY Сириус Автодром» пройдет уже в эти выходные. Рассказываем все о старте на трассе Формулы-1