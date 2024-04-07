Результаты забега «RAY Сириус Автодром», который прошел 7 апреля в Краснодарском крае

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7 апреля на федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край) прошел забег «RAY Сириус Автодром». Участники соревновались на дистанциях 10 км, 21,1 км, 42,2 км. 

Спортсмены бежали по плоской гоночной трассе «Сочи Автодром» и участку улицы Триумфальной мимо ледового дворца «Айсберг», макета космического корабля «Буран», Медальной площади, дворца спорта «Большой» и стадиона «Фишт».

Первым на марафонской дистанции стал челябинский спортсмен Сергей Назаров, вторым – 51-летний атлет из Беларуси Геннадий Жавронок, третьим – Игорь Веретенников, чемпион России по бегу на 100 км.

Победителями на дистанции 21,1 км стали белорусский атлет Андрей Сущеня и спортсменка из Санкт-Петербурга Луиза Дмитриева (победительница Московского марафона и марафона «Белые ночи»).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Сергей Назаров – 02:29:32
  2. Геннадий Жавронок – 02:29:43
  3. Игорь Веретенников – 02:29:52

42,2 км, женщины

  1. Алина Песчанская – 02:49:15
  2. Анна Тангова – 02:54:01
  3. Елена Бир – 03:03:07

21,1 км, мужчины

  1. Андрей Сущеня – 01:07:22
  2. Руслан Хорошилов – 01:08:01
  3. Руслан Ищенко – 01:08:08

21,1 км, женщины

  1. Луиза Дмитриева – 01:12:26
  2. Анастасия Деркач – 01:19:32
  3. Екатерина Сокунова – 01:19:43

10 км, мужчины

  1. Алексей Попов – 00:29:58
  2. Артур Бурцев – 00:30:07
  3. Артемий Никитин – 00:30:10

10 км, женщины

  1. Ирина Шевченко – 00:34:47
  2. Злата Волокитина – 00:35:26
  3. Нина Чайкина – 00:36:00

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

В пятницу и субботу по гоночной трассе прошли велогонки на дистанциях 4,5 и 55 км. О результатах писали в этой новости.

Забег «RAY Сириус Автодром» пройдет уже в эти выходные. Рассказываем все о старте на трассе Формулы-1

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