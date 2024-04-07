Результаты забега «RAY Сириус Автодром», который прошел 7 апреля в Краснодарском крае

7 апреля на федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край) прошел забег «RAY Сириус Автодром». Участники соревновались на дистанциях 10 км, 21,1 км, 42,2 км.

Спортсмены бежали по плоской гоночной трассе «Сочи Автодром» и участку улицы Триумфальной мимо ледового дворца «Айсберг», макета космического корабля «Буран», Медальной площади, дворца спорта «Большой» и стадиона «Фишт».

Первым на марафонской дистанции стал челябинский спортсмен Сергей Назаров, вторым – 51-летний атлет из Беларуси Геннадий Жавронок, третьим – Игорь Веретенников, чемпион России по бегу на 100 км.

Победителями на дистанции 21,1 км стали белорусский атлет Андрей Сущеня и спортсменка из Санкт-Петербурга Луиза Дмитриева (победительница Московского марафона и марафона «Белые ночи»).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Сергей Назаров – 02:29:32 Геннадий Жавронок – 02:29:43 Игорь Веретенников – 02:29:52

42,2 км, женщины

Алина Песчанская – 02:49:15 Анна Тангова – 02:54:01 Елена Бир – 03:03:07

21,1 км, мужчины

Андрей Сущеня – 01:07:22 Руслан Хорошилов – 01:08:01 Руслан Ищенко – 01:08:08

21,1 км, женщины

Луиза Дмитриева – 01:12:26 Анастасия Деркач – 01:19:32 Екатерина Сокунова – 01:19:43

10 км, мужчины

Алексей Попов – 00:29:58 Артур Бурцев – 00:30:07 Артемий Никитин – 00:30:10

10 км, женщины

Ирина Шевченко – 00:34:47 Злата Волокитина – 00:35:26 Нина Чайкина – 00:36:00

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

В пятницу и субботу по гоночной трассе прошли велогонки на дистанциях 4,5 и 55 км. О результатах писали в этой новости.

Забег «RAY Сириус Автодром» пройдет уже в эти выходные. Рассказываем все о старте на трассе Формулы-1