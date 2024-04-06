Результаты велогонок «1 Лье» и «10 Лье», прошедших 5 и 6 апреля в рамках фестиваля спорта «RAY Сириус Автодром»
5 и 6 апреля в рамках фестиваля спорта «RAY Сириус Автодром» прошли велогонки «1 Лье» на дистанции 4,6 км и «10 Лье» на дистанции 55 км. Гонки прошли по гоночной плоской трассе «Сочи Автодром» и федеральной территории «Сириус».
4,6 км, мужчины
- Евгений Тихонин – 0:05:41
- Алексей Мацнев – 0:05:46
- Олег Холин – 0:05:54
4,6 км, женщины
- Александра Стешина – 0:07:12
- Ольга Черемисинова – 0:07:23
- Виктория Аветисян – 0:07:49
55 км, мужчины
- Алексей Мацнев – 01:15:30
- Иван Кормщиков – 01:15:30
- Олег Холин – 01:15:31
55 км, женщины
- Ольга Черемисинова – 01:23:41
- Яна Васильева – 01:27:45
- Мария Лосева – 01:27:46
Результаты всех участников на дистанции 55 км можно посмотреть на сайте RussiaRunning, протоколы результатов на дистанции 4,6 км будут сформированы позднее.
Также 6 апреля прошли фан-забег на дистанции 2,3 км и детские забеги на дистанции 1,2 км. 7 апреля участники будут соревноваться на дистанциях 42,2 км, 21,1 км и 10 км.