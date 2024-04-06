Результаты велогонок «1 Лье» и «10 Лье», прошедших 5 и 6 апреля в рамках фестиваля спорта «RAY Сириус Автодром»

5 и 6 апреля в рамках фестиваля спорта «RAY Сириус Автодром» прошли велогонки «1 Лье» на дистанции 4,6 км и «10 Лье» на дистанции 55 км. Гонки прошли по гоночной плоской трассе «Сочи Автодром» и федеральной территории «Сириус».

4,6 км, мужчины

Евгений Тихонин – 0:05:41 Алексей Мацнев – 0:05:46 Олег Холин – 0:05:54

4,6 км, женщины

Александра Стешина – 0:07:12 Ольга Черемисинова – 0:07:23 Виктория Аветисян – 0:07:49

55 км, мужчины

Алексей Мацнев – 01:15:30 Иван Кормщиков – 01:15:30 Олег Холин – 01:15:31

55 км, женщины

Ольга Черемисинова – 01:23:41 Яна Васильева – 01:27:45 Мария Лосева – 01:27:46

Результаты всех участников на дистанции 55 км можно посмотреть на сайте RussiaRunning, протоколы результатов на дистанции 4,6 км будут сформированы позднее.

Также 6 апреля прошли фан-забег на дистанции 2,3 км и детские забеги на дистанции 1,2 км. 7 апреля участники будут соревноваться на дистанциях 42,2 км, 21,1 км и 10 км.