Результаты второго дня Югорского лыжного марафона
7 апреля в Ханты-Мансийске прошел второй день соревнований в рамках Югорского лыжного марафона. Участникам были доступны дистанции 25 и 50 км классическим стилем.
Также впервые на Югорском лыжном марафоне на дистанции 8 км состоялся ретро-забег, где лыжники соревновались в костюмах эпохи СССР и на деревянных лыжах.
Победителем марафона стал Станислав Волженцев – призер этапа Кубка мира и многократный чемпион России. Вторым пришел Илья Санников – призер чемпионата России. Лыжник Евгений Цепков, который в прошлом году взял золото с результатом 02:03:13, прибежал третьим.
Среди женщин золото взяла лыжница из Удмуртии – Лилия Васильева. Лилия участвует в марафоне второй день, вчера на соревнованиях в свободном стиле она стала третьей.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
- Станислав Волженцев – 02:11:43
- Илья Санников – 02:12:02
- Евгений Цепков – 02:12:54
50 км, женщины
- Лилия Васильева – 02:32:13
- Мария Козекаева – 02:34:31
- Алина Кудисова – 02:38:20
25 км, мужчины
- Дмитрий Федотов – 01:27:51
- Егор Кривошеев – 01:27:55
- Ян Вахрамеев – 01:28:13
25 км, женщины
- Мария Филатова – 02:01:03
- Анна Чаркова – 02:02:13
- Екатерина Алексеева – 02:05:50
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Призовой фонд Югорского лыжного марафона превысит 2 млн рублей