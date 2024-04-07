Результаты второго дня Югорского лыжного марафона

7 апреля в Ханты-Мансийске прошел второй день соревнований в рамках Югорского лыжного марафона. Участникам были доступны дистанции 25 и 50 км классическим стилем.

Также впервые на Югорском лыжном марафоне на дистанции 8 км состоялся ретро-забег, где лыжники соревновались в костюмах эпохи СССР и на деревянных лыжах.

Победителем марафона стал Станислав Волженцев – призер этапа Кубка мира и многократный чемпион России. Вторым пришел Илья Санников – призер чемпионата России. Лыжник Евгений Цепков, который в прошлом году взял золото с результатом 02:03:13, прибежал третьим.

Среди женщин золото взяла лыжница из Удмуртии – Лилия Васильева. Лилия участвует в марафоне второй день, вчера на соревнованиях в свободном стиле она стала третьей.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Станислав Волженцев – 02:11:43 Илья Санников – 02:12:02 Евгений Цепков – 02:12:54

50 км, женщины

Лилия Васильева – 02:32:13 Мария Козекаева – 02:34:31 Алина Кудисова – 02:38:20

25 км, мужчины

Дмитрий Федотов – 01:27:51 Егор Кривошеев – 01:27:55 Ян Вахрамеев – 01:28:13

25 км, женщины

Мария Филатова – 02:01:03 Анна Чаркова – 02:02:13 Екатерина Алексеева – 02:05:50

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Призовой фонд Югорского лыжного марафона превысит 2 млн рублей