Результаты Югорского лыжного марафона, прошедшего 6 апреля в Ханты-Мансийске. Победители – Андрей Алипкин и Кристина Резцова
6 апреля в Ханты-Мансийске прошел Югорский лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 5, 25 и 50 км свободным стилем.
Призовой фонд составил 1 млн 570 тысяч рублей. Самую большую награду получили победители и призеры марафонской дистанции: 1 место – 400 тысяч рублей, 2 место – 200 тысяч рублей, 3 место – 100 тысяч рублей.
Золото на марафонской дистанции взял лыжник Андрей Алипкин – многократный победитель лыжных марафонов серии RussiaLoppet. Вторым пришел Рифат Сафиуллин – призер чемпионата России, третьим – спортсмен из Удмуртии Дмитрий Баграшов. Четвертым прибежал биатлонист Никита Поршнев (призер чемпионата мира и чемпион России) с результатом 01:59:34, пятым – олимпийский чемпион Александр Легков с результатом 01:59:35.
Среди женщин победительницей стала биатлонистка Кристина Резцова – призерка Олимпийских игр и чемпионка России.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
- Андрей Алипкин – 01:59:33
- Рифат Сафиуллин – 01:59:33
- Дмитрий Баграшов – 01:59:34
50 км, женщины
- Кристина Резцова – 02:03:14
- Алина Кудисова – 02:07:30
- Лилия Васильева – 02:09:37
25 км, мужчины
- Максим Галкин – 58:59
- Матвей Кетов – 59:02
- Данил Повисьма – 59:04
25 км, женщины
- Юлия Мясоедова – 01:04:26
- Ксения Бушмелева – 01:06:52
- Валерия Вальтерова – 01:07:55
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Результаты лыжников на дистанции 5 км еще не сформированы и появятся чуть позже.
В воскресенье 7 апреля лыжники будут соревноваться на тех же дистанциях 25 и 50 км, только классическим стилем.