Результаты Югорского лыжного марафона, прошедшего 6 апреля в Ханты-Мансийске. Победители – Андрей Алипкин и Кристина Резцова

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6 апреля в Ханты-Мансийске прошел Югорский лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 5, 25 и 50 км свободным стилем. 

Призовой фонд составил 1 млн 570 тысяч рублей. Самую большую награду получили победители и призеры марафонской дистанции: 1 место – 400 тысяч рублей, 2 место – 200 тысяч рублей, 3 место – 100 тысяч рублей.

Золото на марафонской дистанции взял лыжник Андрей Алипкин – многократный победитель лыжных марафонов серии RussiaLoppet. Вторым пришел Рифат Сафиуллин – призер чемпионата России, третьим – спортсмен из Удмуртии Дмитрий Баграшов. Четвертым прибежал биатлонист Никита Поршнев (призер чемпионата мира и чемпион России) с результатом 01:59:34, пятым – олимпийский чемпион Александр Легков с результатом 01:59:35. 

Среди женщин победительницей стала биатлонистка Кристина Резцова – призерка Олимпийских игр и чемпионка России. 

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Андрей Алипкин – 01:59:33
  2. Рифат Сафиуллин – 01:59:33
  3. Дмитрий Баграшов – 01:59:34

50 км, женщины

  1. Кристина Резцова – 02:03:14
  2. Алина Кудисова – 02:07:30
  3. Лилия Васильева – 02:09:37

25 км, мужчины

  1. Максим Галкин – 58:59
  2. Матвей Кетов – 59:02
  3. Данил Повисьма – 59:04

25 км, женщины

  1. Юлия Мясоедова – 01:04:26
  2. Ксения Бушмелева – 01:06:52
  3. Валерия Вальтерова – 01:07:55

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Результаты лыжников на дистанции 5 км еще не сформированы и появятся чуть позже.

В воскресенье 7 апреля лыжники будут соревноваться на тех же дистанциях 25 и 50 км, только классическим стилем.

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