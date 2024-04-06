Результаты Югорского лыжного марафона, прошедшего 6 апреля в Ханты-Мансийске. Победители – Андрей Алипкин и Кристина Резцова

6 апреля в Ханты-Мансийске прошел Югорский лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 5, 25 и 50 км свободным стилем.

Призовой фонд составил 1 млн 570 тысяч рублей. Самую большую награду получили победители и призеры марафонской дистанции: 1 место – 400 тысяч рублей, 2 место – 200 тысяч рублей, 3 место – 100 тысяч рублей.

Золото на марафонской дистанции взял лыжник Андрей Алипкин – многократный победитель лыжных марафонов серии RussiaLoppet. Вторым пришел Рифат Сафиуллин – призер чемпионата России, третьим – спортсмен из Удмуртии Дмитрий Баграшов. Четвертым прибежал биатлонист Никита Поршнев (призер чемпионата мира и чемпион России) с результатом 01:59:34, пятым – олимпийский чемпион Александр Легков с результатом 01:59:35.

Среди женщин победительницей стала биатлонистка Кристина Резцова – призерка Олимпийских игр и чемпионка России.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Андрей Алипкин – 01:59:33 Рифат Сафиуллин – 01:59:33 Дмитрий Баграшов – 01:59:34

50 км, женщины

25 км, мужчины

Максим Галкин – 58:59 Матвей Кетов – 59:02 Данил Повисьма – 59:04

25 км, женщины

Юлия Мясоедова – 01:04:26 Ксения Бушмелева – 01:06:52 Валерия Вальтерова – 01:07:55

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Результаты лыжников на дистанции 5 км еще не сформированы и появятся чуть позже.

В воскресенье 7 апреля лыжники будут соревноваться на тех же дистанциях 25 и 50 км, только классическим стилем.