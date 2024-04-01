Результаты скайраннинг-гонки «Ирәмәл Ярыш», прошедшей 30 марта в Челябинской области

30 марта в поселке Тюлюк (Челябинская область) прошли соревнования по скоростному восхождению на гору Большой Иремель (вторая по высоте вершина Южного Урала) от команды организаторов Malidak. Забег проходил в статусе чемпионата России по скайраннингу.

Участники восходили на гору на дистанции 27 км с набором высоты 1000 м. Маршрут проходил сквозь лес по курумнику (каменные россыпи на склонах) до вершины горы Большой Иремель (1582 м). Также на дистанции 5 км прошел забег в Ларкино ущелье с набором высоты 80 м и скандинавская ходьба. Дети соревновались на дистанции 500 м.

Брат с сестрой Петр Огородников и Антонина Юшина стали победителями на дистанции 27 км и установили рекорды трассы.

Результаты победителей и призеров:

27 км, мужчины

Петр Огородников – 1:56:58 Александр Антонов – 1:59:55 Павел Тарасов – 2:00:48

27 км, женщины

Антонина Юшина – 2:13:05 Татьяна Соколова – 2:24:26 Елена Носкова – 2:26:17

5 км, мужчины

Андрей Белоусов – 0:20:51 Кирилл Патрушев – 0:21:05 Ильнур Салимов – 0:22:00

5 км, женщины

Ульяна Шарикова – 0:24:07 Екатерина Бушмакина – 0:24:45 Гульназ Галямиева – 0:25:55

5 км, скандинавская ходьба, мужчины

Марсель Батыров – 0:33:51 Рифат Богданов – 0:33:52 Александр Александров – 0:33:55

5 км, скандинавская ходьба, женщины

Резида Халикова – 0:35:58 Файруза Богданова – 0:36:00 Наталья Илларионова – 0:37:05

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Календарь стартов Malidak 2024