Результаты скайраннинг-гонки «Ирәмәл Ярыш», прошедшей 30 марта в Челябинской области
30 марта в поселке Тюлюк (Челябинская область) прошли соревнования по скоростному восхождению на гору Большой Иремель (вторая по высоте вершина Южного Урала) от команды организаторов Malidak. Забег проходил в статусе чемпионата России по скайраннингу.
Участники восходили на гору на дистанции 27 км с набором высоты 1000 м. Маршрут проходил сквозь лес по курумнику (каменные россыпи на склонах) до вершины горы Большой Иремель (1582 м). Также на дистанции 5 км прошел забег в Ларкино ущелье с набором высоты 80 м и скандинавская ходьба. Дети соревновались на дистанции 500 м.
Брат с сестрой Петр Огородников и Антонина Юшина стали победителями на дистанции 27 км и установили рекорды трассы.
Результаты победителей и призеров:
27 км, мужчины
- Петр Огородников – 1:56:58
- Александр Антонов – 1:59:55
- Павел Тарасов – 2:00:48
27 км, женщины
- Антонина Юшина – 2:13:05
- Татьяна Соколова – 2:24:26
- Елена Носкова – 2:26:17
5 км, мужчины
- Андрей Белоусов – 0:20:51
- Кирилл Патрушев – 0:21:05
- Ильнур Салимов – 0:22:00
5 км, женщины
- Ульяна Шарикова – 0:24:07
- Екатерина Бушмакина – 0:24:45
- Гульназ Галямиева – 0:25:55
5 км, скандинавская ходьба, мужчины
- Марсель Батыров – 0:33:51
- Рифат Богданов – 0:33:52
- Александр Александров – 0:33:55
5 км, скандинавская ходьба, женщины
- Резида Халикова – 0:35:58
- Файруза Богданова – 0:36:00
- Наталья Илларионова – 0:37:05
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.