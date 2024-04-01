Результаты скайраннинг-гонки «Ирәмәл Ярыш», прошедшей 30 марта в Челябинской области

Теги любительский спорт Скандинавская ходьба Бег Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

30 марта в поселке Тюлюк (Челябинская область) прошли соревнования по скоростному восхождению на гору Большой Иремель (вторая по высоте вершина Южного Урала) от команды организаторов Malidak. Забег проходил в статусе чемпионата России по скайраннингу.

Участники восходили на гору на дистанции 27 км с набором высоты 1000 м. Маршрут проходил сквозь лес по курумнику (каменные россыпи на склонах) до вершины горы Большой Иремель (1582 м). Также на дистанции 5 км прошел забег в Ларкино ущелье с набором высоты 80 м и скандинавская ходьба. Дети соревновались на дистанции 500 м.

Брат с сестрой Петр Огородников и Антонина Юшина стали победителями на дистанции 27 км и установили рекорды трассы.

Результаты победителей и призеров:

27 км, мужчины

  1. Петр Огородников – 1:56:58
  2. Александр Антонов – 1:59:55
  3. Павел Тарасов – 2:00:48

27 км, женщины

  1. Антонина Юшина – 2:13:05
  2. Татьяна Соколова – 2:24:26
  3. Елена Носкова – 2:26:17

5 км, мужчины

  1. Андрей Белоусов – 0:20:51
  2. Кирилл Патрушев – 0:21:05
  3. Ильнур Салимов – 0:22:00

5 км, женщины

  1. Ульяна Шарикова – 0:24:07
  2. Екатерина Бушмакина – 0:24:45
  3. Гульназ Галямиева – 0:25:55

5 км, скандинавская ходьба, мужчины

  1. Марсель Батыров – 0:33:51
  2. Рифат Богданов – 0:33:52
  3. Александр Александров – 0:33:55

5 км, скандинавская ходьба, женщины

  1. Резида Халикова – 0:35:58
  2. Файруза Богданова – 0:36:00
  3. Наталья Илларионова – 0:37:05

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Календарь стартов Malidak 2024

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