Результаты трейлового забега «Уссури-трейл. Весна», который прошел 6 апреля в Приморском крае
6 апреля в Тимирязевском (Приморский край) по тропам уссурийской тайги прошел трейловый забег «Уссури-трейл. Весна». Участникам были доступны следующие дистанции: 30 км (набор высоты 700 м), 12 км (набор высоты 360 м), 7 км (набор высоты 200 м). Дети соревновались на дистанции 3 км.
Результаты победителей и призеров:
30 км, мужчины
- Владимир Божок – 02:17:05
- Николай Батаев – 02:28:32
- Егор Куценко – 02:33:35
30 км, женщины
- Надежда Тищенко – 02:35:27
- Ксения Павлюк – 02:52:05
- Наталья Кайсарова – 02:53:07
12 км, мужчины
- Иван Елизаров – 00:57:30
- Александр Русаков – 00:57:59
- Виталий Приставка – 01:00:21
12 км, женщины
- Светлана Нурмухаметова – 01:00:48
- Анастасия Шпак – 01:08:42
- Елена Кононова – 01:13:42
7 км, мужчины
- Алексей Кошкин – 00:30:48
- Илья Николаенко – 00:33:09
- Вениамин Орешкин – 00:33:26
7 км, женщины
- Елена Хлебутина – 00:38:04
- Ольга Нечкина – 00:38:22
- Оксана Горчакова – 00:39:39
Результаты всех участников можно посмотреть в документе WPS Office.
Следующий этап серии «Уссури-трейл. Лето» пройдет 13 июля, следить за обновлениями можно на сайте Orgeo.