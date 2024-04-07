Результаты трейлового забега «Уссури-трейл. Весна», который прошел 6 апреля в Приморском крае

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6 апреля в Тимирязевском (Приморский край) по тропам уссурийской тайги прошел трейловый забег «Уссури-трейл. Весна». Участникам были доступны следующие дистанции: 30 км (набор высоты 700 м), 12 км (набор высоты 360 м), 7 км (набор высоты 200 м). Дети соревновались на дистанции 3 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

  1. Владимир Божок – 02:17:05
  2. Николай Батаев – 02:28:32
  3. Егор Куценко – 02:33:35

30 км, женщины

  1. Надежда Тищенко – 02:35:27
  2. Ксения Павлюк – 02:52:05
  3. Наталья Кайсарова – 02:53:07

12 км, мужчины

  1. Иван Елизаров – 00:57:30
  2. Александр Русаков – 00:57:59
  3. Виталий Приставка – 01:00:21

12 км, женщины

  1. Светлана Нурмухаметова – 01:00:48
  2. Анастасия Шпак – 01:08:42
  3. Елена Кононова – 01:13:42

7 км, мужчины

  1. Алексей Кошкин – 00:30:48
  2. Илья Николаенко – 00:33:09
  3. Вениамин Орешкин – 00:33:26

7 км, женщины

  1. Елена Хлебутина – 00:38:04
  2. Ольга Нечкина – 00:38:22
  3. Оксана Горчакова – 00:39:39

Результаты всех участников можно посмотреть в документе WPS Office.

Следующий этап серии «Уссури-трейл. Лето» пройдет 13 июля, следить за обновлениями можно на сайте Orgeo.

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