Результаты трейлового забега «Уссури-трейл. Весна», который прошел 6 апреля в Приморском крае

6 апреля в Тимирязевском (Приморский край) по тропам уссурийской тайги прошел трейловый забег «Уссури-трейл. Весна». Участникам были доступны следующие дистанции: 30 км (набор высоты 700 м), 12 км (набор высоты 360 м), 7 км (набор высоты 200 м). Дети соревновались на дистанции 3 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

Владимир Божок – 02:17:05 Николай Батаев – 02:28:32 Егор Куценко – 02:33:35

30 км, женщины

Надежда Тищенко – 02:35:27 Ксения Павлюк – 02:52:05 Наталья Кайсарова – 02:53:07

12 км, мужчины

Иван Елизаров – 00:57:30 Александр Русаков – 00:57:59 Виталий Приставка – 01:00:21

12 км, женщины

Светлана Нурмухаметова – 01:00:48 Анастасия Шпак – 01:08:42 Елена Кононова – 01:13:42

7 км, мужчины

Алексей Кошкин – 00:30:48 Илья Николаенко – 00:33:09 Вениамин Орешкин – 00:33:26

7 км, женщины

Елена Хлебутина – 00:38:04 Ольга Нечкина – 00:38:22 Оксана Горчакова – 00:39:39

Результаты всех участников можно посмотреть в документе WPS Office.

Следующий этап серии «Уссури-трейл. Лето» пройдет 13 июля, следить за обновлениями можно на сайте Orgeo.