Результаты второго соревновательного дня Мурманского лыжного марафона «Праздник севера». Победители – Ермил Вокуев и Дарья Канева

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31 марта прошел второй день соревнований в рамках 50-го Мурманского лыжного марафона «Праздник севера». Участники соревновались на дистанциях 25 и 50 км классическим стилем. Также сегодня на дистанции 600 м состоялся детский лыжный марафон.

Победителем марафонской дистанции стал Ермил Вокуев – чемпион России.

Среди женщин золото взяла лыжница Дарья КаневаМария Козекаева (призер Кубка мира по лыжероллерам) снова стала призером марафонской дистанции, сегодня спортсменка заняла второе место. Анастасия Власова (чемпионка России) взяла бронзу.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Ермил Вокуев – 2:28:50
  2. Лев Новиков – 2:29:21
  3. Евгений Цепков – 2:32:52

50 км, женщины

  1. Дарья Канева – 2:54:55
  2. Мария Козекаева – 2:55:47
  3. Анастасия Власова – 02:56:37

25 км, мужчины

  1. Степан Малков – 01:12:11
  2. Кирилл Емелин – 01:12:53
  3. Александр Рудаков – 01:13:36

25 км, женщины

  1. Карина Гончарова – 01:27:15
  2. Полина Тарутина – 01:27:18
  3. Ксения Шорохова – 01:29:41

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

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