25 февраля пройдет Владимирский лыжный марафон имени Алексея Прокуророва. Регистрация на старт открыта для всех желающих

25 февраля во Владимире пройдет лыжный марафон «Владимирский Проку 2024». Старт, посвященный памяти олимпийского чемпиона 1988 года и чемпиона мира 1997 года Алексея Прокуророва, пройдет уже в 15 раз.

В воскресенье 25 февраля всех желающих ждут дистанции:

50 км – допускаются участники не моложе 19 лет;

25 км – допускаются участники не моложе 17 лет.

В субботу 24 февраля пройдут соревнования для детей и подростков:

1 км – для детей 2015-2014 г.р.;

5 км – для детей 2011-2010 г.р.;

5 км – для детей 2013-2012 г.р.;

12,5 км – гонка до 16 – для подростков 15-16 лет, 2009-2008 г.р.

Лыжная трасса будет проложена в лесопарковой зоне в Парке культуры и отдыха «Дружба». Дистанция 50 км состоит из 4 кругов по 12,5 км, дистанция 25 км – из 2 кругов по 12,5 км.

Зарегистрироваться на старт можно на сайте Russialoppet. Стоимость участия составляет 1600 рублей за дистанции 1, 5 и 12,5 км и 3100 рублей за дистанции 25 и 50 км, и будет повышаться 29 января, 22 февраля и в день старта – каждый раз на 300 рублей.

Для участников дистанций 25 и 50 км есть скидки: 20% для обладателей паспорта Russialoppet, 25% для золотых мастеров, 30% для спортсменов до 23 лет и старше 65 лет, для инвалидов I и II групп и ветеранов боевых действий.