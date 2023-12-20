Открылась регистрация на «Лыжню России». Массовый лыжный старт пройдет по всей стране 10 февраля 2024
Открыта регистрация на массовый лыжный старт «Лыжня России», который пройдет 10 февраля 2024 года по всей стране. Сейчас открыта регистрация на старты в 73 регионах, полный список можно посмотреть здесь.
Регистрация на все старты идет через Госуслуги, участие бесплатное.
В Москве в данный момент открыта регистрация на «Лыжню России», которая пройдет в зоне отдыха «Альфа-Битца» (ЮЗАО, 36-й км МКАД).
В Санкт-Петербурге «Лыжня России» пройдет на трассе автодрома «Игора Драйв». Гонка будет совмещена с большим зимним фестивалем, в рамках которого пройдет ралли «Россия – Северный лес», картинговые заезды, курсы зимнего контраварийного вождения, экскурсии по автомузею и туры по автодрому. Дистанции лыжного пробега: 5, 10 км или 2 км для детей.
В Нижнем Новгороде старт пройдет на территории ЖК «Окский берег», где кроме массовых лыжных забегов на 5 и 10 км также будут детские забеги на 500 м и корпоративные забеги на 3 и 5 км.
Посмотреть место проведения в других регионах можно на сайте Госуслуг при регистрации. В данный момент для регистрации доступны не все регионы проведения и не все места проведения внутри регионов – они могут обновляться в дальнейшем.