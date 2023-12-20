Открылась регистрация на лыжный марафон Николов Перевоз ВЕЛО1. Старт пройдет 20 января с новыми дистанциями

Открылась регистрация на лыжный марафон Николов Перевоз ВЕЛО1, который пройдет 20 января 2024 года. Трасса проходит вдоль канала имени Москвы по туристическому маршруту ВЕЛО1, ведущему из Москвы в Петербург. Трасса полного марафона захватывает 56 км маршрута от Яхромы до Дубны и проходит из точки А в точку Б, как на знаменитом лыжном марафоне Марчалонга в Италии.

Также в этом году открыты две новые дистанции: полумарафон 33 км и гонка-спутник 17 км. Все дистанции можно преодолеть только в классическом стиле, а благодаря плоской трассе – даже даблполингом.

Зарегистрироваться на старт можно на сайте Russialoppet (необходим личный кабинет), прочитать детали о гонке – на отдельной странице. Отзывы участников о том, как гонка проходила в 2023 году, читайте в нашей статье.

Стоимость регистрации на все дистанции составляет 5600 руб., для владельцев паспортов Russialoppet – скидка 20%, для золотых мастеров Russialoppet – 25%.

Лыжный марафон Николов Перевоз Вело 1: читайте отзывы о старте и особенностях проведения гонки