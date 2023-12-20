Открылась регистрация на лыжный марафон Николов Перевоз ВЕЛО1. Старт пройдет 20 января с новыми дистанциями

Теги лыжные гонки любительский спорт Календарь стартов Здоровье

Открылась регистрация на лыжный марафон Николов Перевоз ВЕЛО1, который пройдет 20 января 2024 года. Трасса проходит вдоль канала имени Москвы по туристическому маршруту ВЕЛО1, ведущему из Москвы в Петербург. Трасса полного марафона захватывает 56 км маршрута от Яхромы до Дубны и проходит из точки А в точку Б, как на знаменитом лыжном марафоне Марчалонга в Италии.

Также в этом году открыты две новые дистанции: полумарафон 33 км и гонка-спутник 17 км. Все дистанции можно преодолеть только в классическом стиле, а благодаря плоской трассе – даже даблполингом.

Зарегистрироваться на старт можно на сайте Russialoppet (необходим личный кабинет), прочитать детали о гонке – на отдельной странице. Отзывы участников о том, как гонка проходила в 2023 году, читайте в нашей статье.

Стоимость регистрации на все дистанции составляет 5600 руб., для владельцев паспортов Russialoppet – скидка 20%, для золотых мастеров Russialoppet – 25%.

Лыжный марафон Николов Перевоз Вело 1: читайте отзывы о старте и особенностях проведения гонки

Опубликовал Юля Пухкал

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    На момент публикации новости на 17 км осталось 33 слота, на 33 км – 34, на 56 км – 146.
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