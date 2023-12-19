Открылась регистрация на Московский полумарафон. Он пройдет 28-29 апреля 2024

Открылась регистрация на ключевой весенний старт от «Бегового сообщества» – Московский полумарафон. 28 апреля, в воскресенье, на старт выйдут участники дистанции 5 км. 29 апреля, в понедельник (выходной день по производственному календарю), – полумарафонцы.

Зарегистрироваться на оба старта можно на сайте moscowhalf.runc.run.

Напомним, что уже открыта регистрация на Московский марафон, который пройдет 12-13 октября 2024 года, и на марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, который состоится 29 июня. На обоих забегах можно пробежать марафонскую дистанцию 42,2 км и забег-спутник с дистанцией 10 км. Календарь всех забегов в России в 2024 году можно посмотреть здесь.