Компания «НИЖФАРМ» представила новинки на конференции по спортивной медицине. Это продукты для людей, увлекающихся спортом и фитнесом

На конференции «СпортМед-2023», прошедшей 7-8 декабря в Москве, врачи, ученые и представители фармакологических компаний обсудили достижения в спортивной медицине и актуальные вопросы спортивной травматологии-ортопедии.

АО «НИЖФАРМ» представила на конференции свои новые разработки – она давно производит биологически активные добавки (БАД*) для поддержки суставов и связок, и теперь портфель расширился продуктами, разработанными для тех, кто занимается спортом.

Роман Дулесов, вице-президент по направления безрецептурных препаратов компании «НИЖФАРМ», сообщил: «Для активных людей, увлекающихся спортом и фитнесом, у нас появились новые продукты, которые могут помочь сохранить в здоровом состоянии суставы при интенсивных регулярных тренировках.

Биологическая активная добавка «Артраспорт» – натуральный хондропротектор, который помогает уменьшить дискомфорт в суставах при физической нагрузке. Еще одна новинка, «Артра Актив» – жидкий коллаген в высокой дозировке для повышения гибкости суставов».

Оба продукта – это еще и дополнительный источник витаминов и минералов. В них содержатся витамины С и В6, марганец и магний – макро- и микроэлементы, важные для здоровья, самочувствия и выносливости спортсменов.

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