Организаторы лыжного фестиваля KareliaSkiFest объявили, что старт не состоится. Он должен был пройти в марте 2024 года в 8 раз

Фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest проводится в Петрозаводске с 2016 года, и в марте 2024 года должен был пройти в восьмой раз. Каждый год фестиваль собирает свыше 1600 участников и 25 000 гостей и болельщиков. В рамках фестиваля организаторы устраивали лыжный марафон RussiaLoppet на дистанциях 3, 10, 25 и 50 км, детские гонки, лыжные гонки с собаками, гонки на традиционных санях и спортивное ориентирование.

2 декабря на странице фестиваля в соцсетях появилось объявление, что в запланированные даты 8-9 марта 2024 года фестиваль не состоится. Команда организаторов Karelia Sport проводить не будет.

Календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2024 год

Календарь лыжных гонок, забегов, заплывов, триатлонных и велосипедных стартов на 2024 год