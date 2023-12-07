Открылась регистрация на Тольяттинский лыжный марафон. Он пройдет 2 марта 2024 года

Тольяттинский лыжный марафон проводится с 1987 года – всегда в первое воскресенье марта. В 2024 году он запланирован на 2 марта.

Регистрация на старт открылась на сайте Russialoppet – единой серии российских лыжных марафонов. Доступны следующие дистанции: 50 км для юниоров 19-20 лет и взрослых мужчин в возрасте 21-64 года, дистанция 25 км для женщин от 21 года, девушек 18 лет, юниорок 19-20 лет, юношей 18 лет, мужчин 65 лет и старше, а также «свободная» группа для мужчин от 19 лет.

Все соревнования пройдут в свободном стиле. Дистанция 50 км составит 4 круга по 12,5 км, дистанция 25 км – два круга, трасса рельефная, с подъемами и спусками. Положение о старте можно прочитать здесь.

Онлайн-регистрация на старт закроется 26 февраля в 23:59.

Стоимость регистрации до 31 января составляет 2400 рублей на любую дистанцию, в феврале она повысится до 2800 руб., а 1-2 марта купить слот можно будет только на месте при наличии свободных мест за 3600 рублей. Для спортсменов 2004-2005 года рождения и лыжников старше 65 лет участие бесплатное. Для владельцев паспортов Russialoppet – скидка 20%.