10 декабря в Доброграде во Владимирской области пройдет трейл. Слот на забег можно выиграть в розыгрыше

10 декабря в Доброграде во Владимирской области пройдет забег Dobrograd Winter Trail. Участникам доступны следующие дистанции: 10 и 20 км с 15 лет, 5 км с 11 лет и 400 метров для детей с 4 до 10 лет.

Бегунов ждет интересная трасса в заснеженном лесу, теплые раздевалки и душ в спортивной арене. Награждать будут не только победителей и призеров в абсолюте, но и призеров по возрастным категориям. На дистанции 20 км награждаются мужчины и женщины в категориях 18-39; 40-49; 50-59; 60 лет и старше; на 10 км – 18-39; 40-59; 60 лет и старше.

Зарегистрироваться на старт можно на RussiaRunning вплоть до 9 декабря. Закроется регистрация в 15:00, стоимость слотов составляет от 1200 руб. за дистанцию 400 метров до 3400 руб. за дистанцию 20 км.

Также слот можно получить бесплатно, выиграв в розыгрыше в нашем беговом телеграм-канале «Гуляш: курс начинающего бегуна». Розыгрыш пройдет 4 декабря.