Открылась регистрация на зимний трейл Novgorod Ice. Забег пройдет 11 февраля в Великом Новгороде

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Открыта регистрация на зимний трейл Novgorod Ice. Забег пройдет в четвертый раз в Великом Новгороде.

Маршрут стартует у стен древнего Кремля и проходит по территории музея Витославлицы, близ Юрьевского монастыря, по берегу седого Волхова и озера Мячино.

Запланированы дистанции 6, 12 и 19 км и детская верста (1,066 км). Слоты на дистанцию 12 км уже раскуплены.

Каждый участник получит в стартовом пакете фирменный бафф трейла, а каждый финишер – уникальный памятный медальон от новгородских мастеров. В субботу, накануне забега, участники смогут бесплатно посетить музеи Великого Новгорода на специальных экскурсиях эксклюзивно для бегунов и их болельщиков.

Следить за новостями можно в группе организаторов ВКонтакте и чате в Telegram.

Смотрите наше видео, где мы сравниваем четыре ледовых забега: Ice Valdaice, Novgorod Ice, Onego Ice Ultra и Ladoga Winter Trail

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