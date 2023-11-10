Открылась регистрация на велогонки La Strada в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи в 2024 году

Теги велошоссе любительский спорт Календарь стартов Здоровье

Открылась регистрация на велосипедные гонки La Strada. Гонки проходят на шоссейных велосипедах по перекрытым трассам. В Москве и Сочи дистанции велогонок – 20, 40 и 80 км, в Санкт-Петербурге – только 40 и 80 км. При этом в Санкт-Петербурге пройдет велофестиваль – заезд на 20 км для всех, кто старше 6 лет.

Даты гонок:

  • 30 июня – La Strada Москва, велогонка 20, 40 и 80 км
  • 11 августа – La Strada Санкт-Петербург, велогонка 40 и 80 км, велопрогулка 20 км
  • 29 сентября – La Strada Сочи, велогонка 20, 40 и 80 км

Зарегистрироваться можно на сайте гонки.

При этом организатор гонок «Лига Героев» 11 ноября проводит распродажу слотов: регистрация на гонки La Strada и другие спортивные мероприятия будет стоить на 5% меньше. Для этого 11 ноября нужно зарегистрироваться со специальной страницы акции.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий