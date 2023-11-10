Открылась регистрация на велогонки La Strada в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи в 2024 году

Открылась регистрация на велосипедные гонки La Strada. Гонки проходят на шоссейных велосипедах по перекрытым трассам. В Москве и Сочи дистанции велогонок – 20, 40 и 80 км, в Санкт-Петербурге – только 40 и 80 км. При этом в Санкт-Петербурге пройдет велофестиваль – заезд на 20 км для всех, кто старше 6 лет.

Даты гонок:

30 июня – La Strada Москва, велогонка 20, 40 и 80 км

11 августа – La Strada Санкт-Петербург, велогонка 40 и 80 км, велопрогулка 20 км

29 сентября – La Strada Сочи, велогонка 20, 40 и 80 км

Зарегистрироваться можно на сайте гонки.

При этом организатор гонок «Лига Героев» 11 ноября проводит распродажу слотов: регистрация на гонки La Strada и другие спортивные мероприятия будет стоить на 5% меньше. Для этого 11 ноября нужно зарегистрироваться со специальной страницы акции.