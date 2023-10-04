Заканчивается регистрация на Менделеевский кросс 2023. Забег пройдет 15 октября

В воскресенье 15 октября городе Менделеевске состоится последний забег серии спортивных мероприятий TIMERMAN в 2023 году – Аммоний Менделеевский кросс 2023.

Для участия доступны дистанции на 3, 10 и 20 км и детские старты TIMERKIDS на 300 и 600 метров. Регистрация на забег открыта – приобрести слоты можно до 11 октября включительно.

По словам организаторов, на данный момент на кросс зарегистрировались участники из 6 регионов и 22 городов.

Узнать подробную информацию и приобрести слоты можно на сайте TIMERMAN.