Заканчивается регистрация на Менделеевский кросс 2023. Забег пройдет 15 октября
В воскресенье 15 октября городе Менделеевске состоится последний забег серии спортивных мероприятий TIMERMAN в 2023 году – Аммоний Менделеевский кросс 2023.
Для участия доступны дистанции на 3, 10 и 20 км и детские старты TIMERKIDS на 300 и 600 метров. Регистрация на забег открыта – приобрести слоты можно до 11 октября включительно.
По словам организаторов, на данный момент на кросс зарегистрировались участники из 6 регионов и 22 городов.
Узнать подробную информацию и приобрести слоты можно на сайте TIMERMAN.
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