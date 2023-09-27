Беговой сезон в Татарстане закроют кроссом в Менделеевске. Он пройдет 15 октября, регистрация открыта

Организаторы спортивных мероприятий в Татарстане TIMERMAN закроют беговой сезон кроссом в городе Менделеевске. Старт пройдет 15 октября.

Для участия доступны дистанции на 3, 10 и 20 км и детские забеги TIMERKIDS на 300 и 600 метров. Регистрация на кросс открыта и продлится до 11 октября включительно. Далее зарегистрироваться можно будет в день старта на Экспо, но при наличии свободных слотов.

Пробежать дистанции можно также в формате Корпоративной лиги. К участию допускаются команды, состоящие из 10 и более человек. Отправить заявку можно, написав на почту corp@timerman.org. Регистрация на корпоративную лигу доступна до 29 сентября включительно.

Подробная информация о трассах появится позже на сайте TIMERMAN. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале и на странице ВКонтакте.