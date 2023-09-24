Результаты Псковского полумарафона «Мехуборка» 2023

В это воскресенье, 24 сентября, в Пскове состоялся Псковский Полумарафон «Мехуборка».

Забеги прошли на дистанциях 1, 5, 10 и 21,1 км. Для юных бегунов были доступны дистанции на 200 и 400 м. Трасса прошла по центру исторического города с основными достопримечательностями – Псковский Кремль, Троицкий Собор, Мирожский монастырь и Крепостная стена.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Сергей Соляник – 2:47

2. Олег Леонтьев – 2:53

3. Глеб Беляев – 3:02

1 км, женщины

1. Виктория Сычева – 3:32

2. Маргарита Компаниец – 3:34

3. Анастасия Смирнова – 3:41

5 км, мужчины

1. Олег Муров – 16:26

2. Иван Пугавьев – 16:31

3. Денис Бараусов – 16:38

5 км, женщины

1. Александра Егорова – 20:27

2. Мария Андреева – 20:41

3. Анна Григорьева – 21:22

10 км, мужчины

1. Дмитрий Галашин – 35:22

2. Эдуард Солнцев – 35:27

3. Максим Машинец – 36:00

10 км, женщины

1. Елена Пикалова – 47:15

2. Алена Филиппова – 50:41

3. Анна Иванова – 50:48

21,1 км, мужчины

1. Василий Андреев – 1:11:28

2. Игорь Веретенников – 1:12:16

3. Станислав Ледников – 1:12:32

21,1 км, женщины

1. Марина Беленова – 1:24:47

2. Ольга Пархимович – 1:38:07

3. Елена Лисицына – 1:40:18

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забегов появятся позже на Sport-Images.