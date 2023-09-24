Результаты Псковского полумарафона «Мехуборка» 2023
В это воскресенье, 24 сентября, в Пскове состоялся Псковский Полумарафон «Мехуборка».
Забеги прошли на дистанциях 1, 5, 10 и 21,1 км. Для юных бегунов были доступны дистанции на 200 и 400 м. Трасса прошла по центру исторического города с основными достопримечательностями – Псковский Кремль, Троицкий Собор, Мирожский монастырь и Крепостная стена.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Сергей Соляник – 2:47
2. Олег Леонтьев – 2:53
3. Глеб Беляев – 3:02
1 км, женщины
1. Виктория Сычева – 3:32
2. Маргарита Компаниец – 3:34
3. Анастасия Смирнова – 3:41
5 км, мужчины
1. Олег Муров – 16:26
2. Иван Пугавьев – 16:31
3. Денис Бараусов – 16:38
5 км, женщины
1. Александра Егорова – 20:27
2. Мария Андреева – 20:41
3. Анна Григорьева – 21:22
10 км, мужчины
1. Дмитрий Галашин – 35:22
2. Эдуард Солнцев – 35:27
3. Максим Машинец – 36:00
10 км, женщины
1. Елена Пикалова – 47:15
2. Алена Филиппова – 50:41
3. Анна Иванова – 50:48
21,1 км, мужчины
1. Василий Андреев – 1:11:28
2. Игорь Веретенников – 1:12:16
3. Станислав Ледников – 1:12:32
21,1 км, женщины
1. Марина Беленова – 1:24:47
2. Ольга Пархимович – 1:38:07
3. Елена Лисицына – 1:40:18
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забегов появятся позже на Sport-Images.
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