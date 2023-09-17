Результаты велогонки Cyclingrace «Олимпия» 2023
16-17 сентября в Москве состоялись соревнования по велосипедному спорту серии CyclingRace.
В субботу прошел короткий велозаезд «Пролог» на 5 км, в воскресенье состоялась групповая велогонка на дистанцию до 100 км. Участники велогонки были разделены на четыре кластера по возрасту, полу и дистанции:
- Кластер А – мужской заезд до 100 км;
- Кластер Б – мужской заезд до 75 км;
- Кластер C – мужской заезд до 60 км;
- Кластер Д – женский заезд до 60 км.
Маршрут гонок прошел по Олимпийской трассе в Крылатском.
Результаты победителей:
Велозаезд «Пролог», 5 км, мужчины
1. Сергей Трубецкой – 7:38
2. Александр Шакотько – 7:40
3. Александр Жданов – 7:47
Велозаезд «Пролог», 5 км, женщины
1. Екатерина Гуренкова – 9:15
2. Марина Летаева – 9:21
3. Любовь Коровина – 9:50
Велогонка, кластер А
1. Сергей Трубецкой – 2:30:17
2. Иван Селедков – 2:30:19
3. Александр Жданов – 2:30:26
Велогонка, кластер Б
1. Владислав Шишков – 2:04:10
2. Дмитрий Васильев – 2:04:12
3. Даниил Сучков – 2:04:13
Велогонка, кластер С
1. Илья Чарвин – 1:47:44
2. Петр Кузнецов – 1:48:04
3. Александр Демин – 1:48:17
Велогонка, кластер Д
1. Марина Летаева – 1:57:37
2. Марина Осипова – 1:59:05
3. Александра Яковлева – 2:06:58
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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