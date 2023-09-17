Результаты велогонки Cyclingrace «Олимпия» 2023

16-17 сентября в Москве состоялись соревнования по велосипедному спорту серии CyclingRace.

В субботу прошел короткий велозаезд «Пролог» на 5 км, в воскресенье состоялась групповая велогонка на дистанцию до 100 км. Участники велогонки были разделены на четыре кластера по возрасту, полу и дистанции:

Кластер А – мужской заезд до 100 км;

Кластер Б – мужской заезд до 75 км;

Кластер C – мужской заезд до 60 км;

Кластер Д – женский заезд до 60 км.

Маршрут гонок прошел по Олимпийской трассе в Крылатском.

Результаты победителей:

Велозаезд «Пролог», 5 км, мужчины

1. Сергей Трубецкой – 7:38

2. Александр Шакотько – 7:40

3. Александр Жданов – 7:47

Велозаезд «Пролог», 5 км, женщины

1. Екатерина Гуренкова – 9:15

2. Марина Летаева – 9:21

3. Любовь Коровина – 9:50

Велогонка, кластер А

1. Сергей Трубецкой – 2:30:17

2. Иван Селедков – 2:30:19

3. Александр Жданов – 2:30:26

Велогонка, кластер Б

1. Владислав Шишков – 2:04:10

2. Дмитрий Васильев – 2:04:12

3. Даниил Сучков – 2:04:13

Велогонка, кластер С

1. Илья Чарвин – 1:47:44

2. Петр Кузнецов – 1:48:04

3. Александр Демин – 1:48:17

Велогонка, кластер Д

1. Марина Летаева – 1:57:37

2. Марина Осипова – 1:59:05

3. Александра Яковлева – 2:06:58

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.