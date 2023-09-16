Результаты велогонки La Strada Санкт-Петербург 2023
В воскресенье 17 сентября в Санкт-Петербурге состоялась велогонка La Strada от организаторов «Лига Героев».
Участники велозаезда вышли на дистанции 20, 40 и 80 км. Гонка на 20 км прошла в формате велофестиваля – фанового звезда без ограничения по времени. Заезды на 40 и 80 км были разделены на 4 кластера: А – мужчины со средней скоростью от 35 км/ч, B – мужчины со скоростью 30-35 км/ч, С – женщины со скоростью от 30 км/ч и D – все желающие с любой средней скоростью.
Результаты победителей:
40 км, кластер A
1. Илья Кузьмин – 1:00:21
2. Денис Гайденков – 1:00:21
3. Дмитрий Мерзликин – 1:00:22
40 км, кластер B
1. Евгений Шалунов – 1:03:52
2. Виктор Царьков – 1:04:15
3. Илья Самсонов – 1:04:15
40 км, кластер С
1. Мария Аничина – 1:08:22
2. Вероника Уткина – 1:08:24
3. Татьяна Серогодская – 1:08:24
40 км, кластер D, мужчины
1. Максим Смульский – 1:05:52
2. Иван Викулов – 1:09:47
3. Виталий Минеев – 1:10:16
40 км, кластер D, женщины
1. Мария Степанова – 1:13:56
2. Елизавета Алексахина – 1:17:29
3. Таисия Горбушина – 1:18:15
80 км, кластер А
1. Константин Колганов – 1:52:49
2. Иван Одинцов – 1:52:49
3. Константин Афанасьев – 1:52:52
80 км, кластер B
1. Владимир Курочкин – 2:05:19
2. Андрей Егорочкин – 2:05:21
3. Иван Фролов – 2:05:28
80 км, кластер C
1.Дарья Правилова – 2:15:42
2. Ольга Чудакова – 2:15:46
3. Екатерина Илларионова – 2:22:31
80 км, кластер D, мужчины
1. Николай Парамоненко – 2:20:06
2. Артем Лаптев – 2:20:08
3. Дмитрий Веселов – 2:20:17
80 км, кластер D, женщины
1. Екатерина Анисимова – 2:27:46
2. Дарья Кондурцева – 2:40:22
3. Елизавета Звонарева – 2:55:05
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Фотографии с заездов появятся позже на сайте Photo.Heroleague или в социальных сетях мероприятия.
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