Результаты велогонки La Strada Санкт-Петербург 2023

В воскресенье 17 сентября в Санкт-Петербурге состоялась велогонка La Strada от организаторов «Лига Героев».

Участники велозаезда вышли на дистанции 20, 40 и 80 км. Гонка на 20 км прошла в формате велофестиваля – фанового звезда без ограничения по времени. Заезды на 40 и 80 км были разделены на 4 кластера: А – мужчины со средней скоростью от 35 км/ч, B – мужчины со скоростью 30-35 км/ч, С – женщины со скоростью от 30 км/ч и D – все желающие с любой средней скоростью.

Результаты победителей:

40 км, кластер A

1. Илья Кузьмин – 1:00:21

2. Денис Гайденков – 1:00:21

3. Дмитрий Мерзликин – 1:00:22

40 км, кластер B

1. Евгений Шалунов – 1:03:52

2. Виктор Царьков – 1:04:15

3. Илья Самсонов – 1:04:15

40 км, кластер С

1. Мария Аничина – 1:08:22

2. Вероника Уткина – 1:08:24

3. Татьяна Серогодская – 1:08:24

40 км, кластер D, мужчины

1. Максим Смульский – 1:05:52

2. Иван Викулов – 1:09:47

3. Виталий Минеев – 1:10:16

40 км, кластер D, женщины

1. Мария Степанова – 1:13:56

2. Елизавета Алексахина – 1:17:29

3. Таисия Горбушина – 1:18:15

80 км, кластер А

1. Константин Колганов – 1:52:49

2. Иван Одинцов – 1:52:49

3. Константин Афанасьев – 1:52:52

80 км, кластер B

1. Владимир Курочкин – 2:05:19

2. Андрей Егорочкин – 2:05:21

3. Иван Фролов – 2:05:28

80 км, кластер C

1.Дарья Правилова – 2:15:42

2. Ольга Чудакова – 2:15:46

3. Екатерина Илларионова – 2:22:31

80 км, кластер D, мужчины

1. Николай Парамоненко – 2:20:06

2. Артем Лаптев – 2:20:08

3. Дмитрий Веселов – 2:20:17

80 км, кластер D, женщины

1. Екатерина Анисимова – 2:27:46

2. Дарья Кондурцева – 2:40:22

3. Елизавета Звонарева – 2:55:05

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Фотографии с заездов появятся позже на сайте Photo.Heroleague или в социальных сетях мероприятия.