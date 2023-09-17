Результаты велогонки Gran Fondo Пересвет 2023

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В городе Пересвет (Московская область) 17 сентября прошел девятый этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo. 

Для участия были доступны велозаезды на 90, 60, и 30 км и велогонка на 90 км. 

Результаты победителей:

90 км (велогонка), мужчины

1. Степан Курьянов – 2:15:02

2. Матвей Зубов – 2:15:03

3. Дмитрий Пузанов – 2:15:05

90 км (велогонка), женщины

1. Анастасия Рябочкина – 2:55:30

2. Юлия Полевая – 2:55:31

3. Анна Шараева – 2:55:33

90 км, мужчины

1. Михаил Рубинчик – 2:35:04

2. Сергей Гонцов – 2:35:04

3. Александр Антонов – 2:35:07

90 км, женщины

1. Елена Давыдова – 2:54:23

2. Елена Пышинская – 3:20:07

3. Юлия Константинова – 3:22:22

60 км, мужчины

1. Кирилл Щитов – 1:43:44

2. Александр Невский – 1644:28

3. Константин Лебедев – 1:44:28

60 км, женщины

1. Елена Мартынова – 2:08:12

2. Юлия Бирюкова – 2:10:07

3. Татьяна Носкова – 2:14:11

30 км, мужчины

1. Дмитрий Гераськин – 49:41

2. Евгений Ломакин – 54:47

3. Михаил Киселев – 54:48

30 км, женщины

1. Татьяна Марцива – 1:05:31

2. Ольга Тюрина – 1:07:14

3. Ольга Ермилова – 1:08:07

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале или на странице ВКонтакте

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