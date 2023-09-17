Результаты велогонки Gran Fondo Пересвет 2023
В городе Пересвет (Московская область) 17 сентября прошел девятый этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo.
Для участия были доступны велозаезды на 90, 60, и 30 км и велогонка на 90 км.
Результаты победителей:
90 км (велогонка), мужчины
1. Степан Курьянов – 2:15:02
2. Матвей Зубов – 2:15:03
3. Дмитрий Пузанов – 2:15:05
90 км (велогонка), женщины
1. Анастасия Рябочкина – 2:55:30
2. Юлия Полевая – 2:55:31
3. Анна Шараева – 2:55:33
90 км, мужчины
1. Михаил Рубинчик – 2:35:04
2. Сергей Гонцов – 2:35:04
3. Александр Антонов – 2:35:07
90 км, женщины
1. Елена Давыдова – 2:54:23
2. Елена Пышинская – 3:20:07
3. Юлия Константинова – 3:22:22
60 км, мужчины
1. Кирилл Щитов – 1:43:44
2. Александр Невский – 1644:28
3. Константин Лебедев – 1:44:28
60 км, женщины
1. Елена Мартынова – 2:08:12
2. Юлия Бирюкова – 2:10:07
3. Татьяна Носкова – 2:14:11
30 км, мужчины
1. Дмитрий Гераськин – 49:41
2. Евгений Ломакин – 54:47
3. Михаил Киселев – 54:48
30 км, женщины
1. Татьяна Марцива – 1:05:31
2. Ольга Тюрина – 1:07:14
3. Ольга Ермилова – 1:08:07
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале или на странице ВКонтакте.
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