Результаты благотворительного забега «Реки России #Рекибегут» 2023
В эту субботу, 16 сентября, в Москве состоялся четвертый благотворительный эко-марафон «Реки России #Рекибегут». Главная цель забега – привлечь внимание к вопросам экологии. При регистрации каждый участник делал небольшой взнос в фонд «Экология» – средства пойдут на реализацию проектов по благоустройству и очищению прибрежных территорий.
Для забегов были доступны дистанции на 1 км и 5 км для новичков в беге и на на 10 км и 21,1 км для более уверенных спортсменов. Маршрут проходил вдоль Гребного канала в Крылатском.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Сергей Бабушинов – 16:24
2. Денис Маяков – 16:48
3. Антона Богданов – 17:10
5 км, женщины
1. Надежда Шемякина – 18:36
2. Диана Мартынова – 19:38
3. Вера Щербинина – 20:07
10 км, мужчины
1. Павел Куприянов – 32:55
2. Тимофей Жуков – 33:16
3. Николай Рыков – 33:50
10 км, женщины
1. Ольга Семенова – 38:38
2. Гузель Мингалиева – 40:26
3. Жанна Михайлова – 43:00
21,1 км, мужчины
1. Илья Кочетыгов – 1:17:02
2. Кирилл Таиров – 1:18:39
3. Дмитрий Хаперских – 1:19:35
21,1 км, женщины
1. Светлана Дударь – 1:24:53
2. Светлана Белавина – 1:29:41
3. Анна Матвеева – 1:35:52
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии появятся позже на сайте MySport. Следить за обновлениями организаторов можно на их официальном сайте или на странице ВКонтакте.
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