Результаты благотворительного забега «Реки России #Рекибегут» 2023

В эту субботу, 16 сентября, в Москве состоялся четвертый благотворительный эко-марафон «Реки России #Рекибегут». Главная цель забега – привлечь внимание к вопросам экологии. При регистрации каждый участник делал небольшой взнос в фонд «Экология» – средства пойдут на реализацию проектов по благоустройству и очищению прибрежных территорий.

Для забегов были доступны дистанции на 1 км и 5 км для новичков в беге и на на 10 км и 21,1 км для более уверенных спортсменов. Маршрут проходил вдоль Гребного канала в Крылатском.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Сергей Бабушинов – 16:24

2. Денис Маяков – 16:48

3. Антона Богданов – 17:10

5 км, женщины

1. Надежда Шемякина – 18:36

2. Диана Мартынова – 19:38

3. Вера Щербинина – 20:07

10 км, мужчины

1. Павел Куприянов – 32:55

2. Тимофей Жуков – 33:16

3. Николай Рыков – 33:50

10 км, женщины

1. Ольга Семенова – 38:38

2. Гузель Мингалиева – 40:26

3. Жанна Михайлова – 43:00

21,1 км, мужчины

1. Илья Кочетыгов – 1:17:02

2. Кирилл Таиров – 1:18:39

3. Дмитрий Хаперских – 1:19:35

21,1 км, женщины

1. Светлана Дударь – 1:24:53

2. Светлана Белавина – 1:29:41

3. Анна Матвеева – 1:35:52

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии появятся позже на сайте MySport. Следить за обновлениями организаторов можно на их официальном сайте или на странице ВКонтакте.