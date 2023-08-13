Результаты заплыва «Геленджикская миля» 2023

12-13 августа в Геленджике прошли соревнования по плаванию в открытой воде «Геленджикская миля» от организаторов «Высшая Лига».

В субботу состоялись взрослый заплыв на 1000 м и детский на 200 м. В воскресенье пловцы состязались на дистанциях 1852 м ( одна морская миля) и

3704 м (двойная миля).

Заплывы прошли через Геленджикскую бухту, от Толстого мыса до Тонкого мыса.

Результаты победителей:

1000 м, мужчины

1. Виталий Сороков – 13:39

2. Александр Сальников – 14:07

3. Игорь Проводин – 14:43

1000 м, женщины

1. Татьяна Шарун –14:14

2. Анастасия Шульженко – 15:32

3. Елизавета Быстрова – 16:54

1852 м, мужчины

1. Иван Садомец – 27:40

2. Алексей Бачурин –27:47

3. Андрей Суетин – 27:54

1852 м, женщины

1. Дарья Рыцарева – 32:32

2. Ева Семакова – 33:36

3. Ирина Слобода – 36:29

3704 м, мужчины

1. Виталий Сороков – 57:06

2. Александр Сальников – 57:32

3. Максим Казаков – 57:56

3704 м, женщины

1. Татьяна Шарун – 1:01:54

2. Анна Минина – 1:02:06

3. Ксения Корельская – 1:02:55

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning, фотографии – на MySport. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.