Результаты заплыва «Геленджикская миля» 2023
12-13 августа в Геленджике прошли соревнования по плаванию в открытой воде «Геленджикская миля» от организаторов «Высшая Лига».
В субботу состоялись взрослый заплыв на 1000 м и детский на 200 м. В воскресенье пловцы состязались на дистанциях 1852 м ( одна морская миля) и
3704 м (двойная миля).
Заплывы прошли через Геленджикскую бухту, от Толстого мыса до Тонкого мыса.
Результаты победителей:
1000 м, мужчины
1. Виталий Сороков – 13:39
2. Александр Сальников – 14:07
3. Игорь Проводин – 14:43
1000 м, женщины
1. Татьяна Шарун –14:14
2. Анастасия Шульженко – 15:32
3. Елизавета Быстрова – 16:54
1852 м, мужчины
1. Иван Садомец – 27:40
2. Алексей Бачурин –27:47
3. Андрей Суетин – 27:54
1852 м, женщины
1. Дарья Рыцарева – 32:32
2. Ева Семакова – 33:36
3. Ирина Слобода – 36:29
3704 м, мужчины
1. Виталий Сороков – 57:06
2. Александр Сальников – 57:32
3. Максим Казаков – 57:56
3704 м, женщины
1. Татьяна Шарун – 1:01:54
2. Анна Минина – 1:02:06
3. Ксения Корельская – 1:02:55
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning, фотографии – на MySport. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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