Результаты соревнований Swim Run Сочи 2023
8 и 9 июля в Сочи состоялся фестиваль спорта от организаторов «Высшая Лига».
В субботу 8 июля прошли ночные забеги для взрослых на 5 км и для детей на 1,6 км. В воскресенье 9 июля состоялись соревнования по свимрану: заплыв на открытой воде и бег.
Для участия были доступны две дистанции: Swim Run спринт (1 км плавания + 5 км бега) и Swim Run (1 км плавания + 5 км бега + 1 км плавания + 5 км бега).
Плавательный этап стартовал с берега вблизи площади Южный мол и пляжа Маяк. Беговой этап прошел под пальмами с видом на море.
Результаты победителей:
Swim Run спринт, мужчины
1. Семен Чекунов – 36:17
2. Михаил Пешков – 38:11
3. Владимир Обухов – 41:50
Swim Run спринт, женщины
1. Виктория Рязанцева – 39:06
2. Александра Магомедова – 43:21
3. Елизавета Лебедева – 49:00
Swim Run, мужчины
1. Дмитрий Эсаулов – 1:13:37
2. Илья Ивашкин – 1:19:02
3. Александр Горунов – 1:20:53
Swim Run, женщины
1. Татьяна Шарун – 1:26:10
2. Марина Жолудева – 1:29:40
3. Лена Блажко – 1:50:49
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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