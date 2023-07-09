Результаты соревнований Swim Run Сочи 2023

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8 и 9 июля в Сочи состоялся фестиваль спорта от организаторов «Высшая Лига». 

В субботу 8 июля прошли ночные забеги для взрослых на 5 км и для детей на 1,6 км. В воскресенье 9 июля состоялись соревнования по свимрану: заплыв на открытой воде и бег. 

Для участия были доступны две дистанции: Swim Run спринт (1 км плавания + 5 км бега) и Swim Run (1 км плавания + 5 км бега + 1 км плавания + 5 км бега). 

Плавательный этап стартовал с берега вблизи площади Южный мол и пляжа Маяк. Беговой этап прошел под пальмами с видом на море. 

Результаты победителей:

Swim Run спринт, мужчины

1. Семен Чекунов – 36:17

2. Михаил Пешков – 38:11

3. Владимир Обухов – 41:50

Swim Run спринт, женщины

1. Виктория Рязанцева – 39:06

2. Александра Магомедова – 43:21

3. Елизавета Лебедева – 49:00

Swim Run, мужчины

1. Дмитрий Эсаулов – 1:13:37

2. Илья Ивашкин – 1:19:02

3. Александр Горунов – 1:20:53

Swim Run, женщины

1. Татьяна Шарун – 1:26:10

2. Марина Жолудева – 1:29:40

3. Лена Блажко – 1:50:49

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning

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