Фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд. Он погрузился на глубину 133 метра

Теги плавание экстрим Фридайвинг Алексей Молчанов любительский спорт Календарь стартов Здоровье

30 июня во французском городе Вильфранш-Сюр-Мер прошел 10-ый Открытый глубинный чемпионат Франции по апноэ (10th outdoor freediving French championship CMAS). В его рамках российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд в дисциплине «погружение с постоянным весом» (CWT, Constant Weight).

Фридайвер нырнул на глубину 133 метра в моноласте и тонком гидрокостюме толщиной 1,5 мм. Температура воздуха в месте установления рекорда составляла +20, воды – около +24. Погружение длилось 4 минуты 25 секунд. Как проходило погружение можно посмотреть на YouTube-канале Molchanovs Freediving.

Предыдущий мировой рекорд в этой дисциплине также принадлежит Алексею и составляет 131 метр. Он установил его в 2021 году в теплых водах на Багамах.

 

 

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6 комментариев

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pit4er
Понятно, что другая температура и сила течения, но просто для сравнения – подлодка Курск лежала на глубине 108-110 метров
+3
0
+3
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Великий Алонсо
Он вообще человек? Нереальное что-то
+2
0
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Назар Игорь
Отчаянные люди, можно просто позавидовать. Какой же объëм лëгких надо иметь.
0
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Михаил Зюбин
Супер человек какой-то... И я, который сейчас отдыхаю в Анапе и не могу нырнуть в черном море больше чем на 3 секунду ...
0
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Биатлонная зима
Как не боится ух
0
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Назар Игорь
Ответ Великий Алонсо
Он вообще человек? Нереальное что-то
Ихтиандр.
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