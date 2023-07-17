Фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд. Он погрузился на глубину 133 метра

30 июня во французском городе Вильфранш-Сюр-Мер прошел 10-ый Открытый глубинный чемпионат Франции по апноэ (10th outdoor freediving French championship CMAS). В его рамках российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд в дисциплине «погружение с постоянным весом» (CWT, Constant Weight).

Фридайвер нырнул на глубину 133 метра в моноласте и тонком гидрокостюме толщиной 1,5 мм. Температура воздуха в месте установления рекорда составляла +20, воды – около +24. Погружение длилось 4 минуты 25 секунд. Как проходило погружение можно посмотреть на YouTube-канале Molchanovs Freediving.

Предыдущий мировой рекорд в этой дисциплине также принадлежит Алексею и составляет 131 метр. Он установил его в 2021 году в теплых водах на Багамах.