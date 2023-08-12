Результаты горного ультрамарафона Malidak Ultra 2023
11-13 августа в Башкирии состоялся спортивный горный фестиваль Malidak Ultra 2023. В его рамках прошли: трейловые забеги на дистанциях 101, 78, 40, 25, 21, 13, 5 км, ночной забег Shishki Hard на 12 км, соревнования по скандинавской ходьбе на 5 и 10 км, семейный поход на гору на 10 км и детские трейлы.
Маршруты забегов проходили по живописным хребтам Южного Урала. На дистанции трейлраннеров ждали технически сложные участки, дикий лес и горные тропы.
Кроме спортивных состязаний на фестивале были занятия йогой, различные мастер-классы, световое шоу и DJ-сеты.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Петр Огородников – 32:36
2. Радмир Иксанов – 35:14
3. Олег Лиходедов – 37:37
5 км, женщины
1. Антонина Юшина – 34:59
2. Мария Мустафина – 44:32
3. Ольга Рускол – 49:10
12 км (ночной забег), мужчины
1. Александр Пирогов – 58:00
2. Сергей Авдеев – 59:12
3. Михаил Рубанович – 59:32
12 км (ночной забег), женщины
1. Ксения Волхонцева – 1:03:24
2. Ольга Минеева – 1:07:55
3. Инна Смирнова – 1:10:46
13 км, мужчины
1. Евгений Попов – 1:15:52
2. Кирилл Патрушев – 1:21:16
3. Александр Баранов – 1:24:58
13 км, женщины
1. Алена Топор – 1:32:02
2. Эльвира Барсукова – 1:36:43
3. Екатерина Фадеева – 1:41:25
21 км, мужчины
1. Александр Антонов – 1:47:34
2. Максим Тимофеев – 1:47:58
3. Олег Марусин – 1:54:55
21 км, женщины
1. Ульяна Шарикова – 2:17:06
2. Лейсан Калентьева – 2:17:25
3. Александра Афанасова – 2:22:47
25 км, мужчины
1. Сергей Смирнов – 2:25:43
2. Владислав Киселев – 2:30:30
3. Антон Королев – 2:36:51
25 км, женщины
1. Гульназ Нуриева – 2:53:56
2. Мария Андреева – 2:59:00
3. Елена Мицан – 3:03:57
40 км, мужчины
1. Евгений Марков – 3:34:30
2. Алексей Пагнуев – 3:50:07
3. Петр Медведев – 3:51:52
40 км, женщины
1. Елена Носкова – 4:30:51
2. Марина Пашкова – 5:11:23
3. Вера Исмагилова – 5:20:04
78 км, мужчины
1. Валентин Засыпкин – 8:33:48
2. Максим Масалков – 8:45:53
3. Александр Сытов – 9:11:23
78 км, женщины
1. Камила Шамсутдинова – 10:09:56
2. Анастасия Щеклеина – 11:19:26
3. Анастасия Кириевская – 11:38:51
101 км, мужчины
1. Михаил Силкин – 11:53:38
2. Константин Мансуров – 12:36:57
3. Руслан Узянбаев – 12:44:28
101 км, женщины
1. Татьяна Суханова – 14:56:22
2. Ольга Адова – 15:32:53
3. Татьяна Фомина – 15:49:47
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте. Там же появятся фотографии с фестиваля.
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