Результаты горного ультрамарафона Malidak Ultra 2023

11-13 августа в Башкирии состоялся спортивный горный фестиваль Malidak Ultra 2023. В его рамках прошли: трейловые забеги на дистанциях 101, 78, 40, 25, 21, 13, 5 км, ночной забег Shishki Hard на 12 км, соревнования по скандинавской ходьбе на 5 и 10 км, семейный поход на гору на 10 км и детские трейлы.

Маршруты забегов проходили по живописным хребтам Южного Урала. На дистанции трейлраннеров ждали технически сложные участки, дикий лес и горные тропы.

Кроме спортивных состязаний на фестивале были занятия йогой, различные мастер-классы, световое шоу и DJ-сеты.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Петр Огородников – 32:36

2. Радмир Иксанов – 35:14

3. Олег Лиходедов – 37:37

5 км, женщины

1. Антонина Юшина – 34:59

2. Мария Мустафина – 44:32

3. Ольга Рускол – 49:10

12 км (ночной забег), мужчины

1. Александр Пирогов – 58:00

2. Сергей Авдеев – 59:12

3. Михаил Рубанович – 59:32

12 км (ночной забег), женщины

1. Ксения Волхонцева – 1:03:24

2. Ольга Минеева – 1:07:55

3. Инна Смирнова – 1:10:46

13 км, мужчины

1. Евгений Попов – 1:15:52

2. Кирилл Патрушев – 1:21:16

3. Александр Баранов – 1:24:58

13 км, женщины

1. Алена Топор – 1:32:02

2. Эльвира Барсукова – 1:36:43

3. Екатерина Фадеева – 1:41:25

21 км, мужчины

1. Александр Антонов – 1:47:34

2. Максим Тимофеев – 1:47:58

3. Олег Марусин – 1:54:55

21 км, женщины

1. Ульяна Шарикова – 2:17:06

2. Лейсан Калентьева – 2:17:25

3. Александра Афанасова – 2:22:47

25 км, мужчины

1. Сергей Смирнов – 2:25:43

2. Владислав Киселев – 2:30:30

3. Антон Королев – 2:36:51

25 км, женщины

1. Гульназ Нуриева – 2:53:56

2. Мария Андреева – 2:59:00

3. Елена Мицан – 3:03:57

40 км, мужчины

1. Евгений Марков – 3:34:30

2. Алексей Пагнуев – 3:50:07

3. Петр Медведев – 3:51:52

40 км, женщины

1. Елена Носкова – 4:30:51

2. Марина Пашкова – 5:11:23

3. Вера Исмагилова – 5:20:04

78 км, мужчины

1. Валентин Засыпкин – 8:33:48

2. Максим Масалков – 8:45:53

3. Александр Сытов – 9:11:23

78 км, женщины

1. Камила Шамсутдинова – 10:09:56

2. Анастасия Щеклеина – 11:19:26

3. Анастасия Кириевская – 11:38:51

101 км, мужчины

1. Михаил Силкин – 11:53:38

2. Константин Мансуров – 12:36:57

3. Руслан Узянбаев – 12:44:28

101 км, женщины

1. Татьяна Суханова – 14:56:22

2. Ольга Адова – 15:32:53

3. Татьяна Фомина – 15:49:47

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте. Там же появятся фотографии с фестиваля.