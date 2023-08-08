12-13 августа на базе всесезонного курорта «Манжерок» на Алтае впервые пройдёт новый забег — Манжерок Wild Trail

Теги натив Бег Здоровье

Мероприятие проведет команда Wild Trail – один из крупнейших организаторов спортивных мероприятий в России.

Основной задачей организаторы видят знакомство участников с интересным, живописным регионом и вовлечение как можно большего числа людей в любительский спорт.

Живописная локация, наряду с хорошей инфраструктурой курорта Манжерок, делает выбранное место идеальным для семейного отдыха. «Мы постоянно работаем над качеством проведения наших мероприятий, расширением аудитории и географии проведения стартов, стараясь предложить нашим участникам наилучшие условия для активного досуга», – рассказывает директор забега, Антон Жилин.

Участников ждут 80 км беговых трасс и 4 маршрута, рассчитанные на разный уровень подготовки: от 4 до 40 км с видом на горы и сосновые леса. Юные спортсмены смогут попробовать свои силы в детском и подростковом забегах.

Накануне старта для гостей мероприятия пройдёт концерт с участием популярных российских групп – проект Горшенёв (новый проект лидера группы «Кукрыниксы») и Drummatix.

Каждый участник мероприятия получит стартовый пакет с подарками от партнеров, а финшёры – памятную медаль с запоминающимся дизайном. 

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на забег можно на сайте мероприятия.

 

 

Опубликовал Sports.ru

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