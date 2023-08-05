Результаты соревнований IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2023
4-5 августа в Нижнем Новгороде состоялись соревнования по триатлону от IRONSTAR.
В пятницу пошли женский забег IRONLADY на 5 км, детские старты STARKIDS и заплывы на открытой воде SWIMSTAR MILE на 1,85 км и DBLMILE на 3,70 км.
В субботу состоялись соревнования по триатлону на «полужелезной» (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях.
Плавательный этап прошел в акватории Гребного канала, велогонка и беговой этап – по центральным городским улицам с видами на главные достопримечательности.
IRONLADY
1. Ольга Федорова – 17:55
2. Дарья Левина – 18:58
3. Татьяна Соболева – 19:28
SWIMSTAR MILE, мужчины
1. Иван Аксенов – 22:42
2. Артем Михайлов – 25:50
3. Даниил Круглов – 26:14
SWIMSTAR MILE, женщины
1. Мария Шорец – 29:14
2. Алена Денисова – 29:41
3. Ася Барышникова – 29:50
SWIMSTAR DBLMILE, мужчины
1. Андрей Брюханков – 48:57
2. Александр Моргунов – 50:35
3. Александр Мальнев – 51:26
SWIMSTAR DBLMILE, женщины
1. Зоя Возьмилова – 56:51
2. Полина Бороденко – 1:01:20
3. Екатерина Сугробова – 1:02:44
Триатлон «полужелезная», мужчины
1. Артем Париенко – 3:59:23
2. Павел Горик – 4:04:30
3. Роман Евграфов – 4:08:03
Триатлон «полужелезная», женщины
1. Антонина Фаустова – 4:51:21
2. Алла Трошина – 5:04:44
3. Мария Чистоступова – 5:05:38
Триатлон, олимпийская, мужчины
1. Евгений Рулевский – 2:04:27
2. Виктор Алешин – 2:06:16
3. Иван Шапко – 2:07:34
Триатлон, олимпийская, женщины
1. Владлена Соловьева – 2:16:48
2. Надежда Морозова – 2:19:35
3. Галина Четверикова – 2:21:57
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля можно найти на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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