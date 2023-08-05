Результаты соревнований IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2023

4-5 августа в Нижнем Новгороде состоялись соревнования по триатлону от IRONSTAR.

В пятницу пошли женский забег IRONLADY на 5 км, детские старты STARKIDS и заплывы на открытой воде SWIMSTAR MILE на 1,85 км и DBLMILE на 3,70 км.

В субботу состоялись соревнования по триатлону на «полужелезной» (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях.

Плавательный этап прошел в акватории Гребного канала, велогонка и беговой этап – по центральным городским улицам с видами на главные достопримечательности.

IRONLADY

1. Ольга Федорова – 17:55

2. Дарья Левина – 18:58

3. Татьяна Соболева – 19:28

SWIMSTAR MILE, мужчины

1. Иван Аксенов – 22:42

2. Артем Михайлов – 25:50

3. Даниил Круглов – 26:14

SWIMSTAR MILE, женщины

1. Мария Шорец – 29:14

2. Алена Денисова – 29:41

3. Ася Барышникова – 29:50

SWIMSTAR DBLMILE, мужчины

1. Андрей Брюханков – 48:57

2. Александр Моргунов – 50:35

3. Александр Мальнев – 51:26

SWIMSTAR DBLMILE, женщины

1. Зоя Возьмилова – 56:51

2. Полина Бороденко – 1:01:20

3. Екатерина Сугробова – 1:02:44

Триатлон «полужелезная», мужчины

1. Артем Париенко – 3:59:23

2. Павел Горик – 4:04:30

3. Роман Евграфов – 4:08:03

Триатлон «полужелезная», женщины

1. Антонина Фаустова – 4:51:21

2. Алла Трошина – 5:04:44

3. Мария Чистоступова – 5:05:38

Триатлон, олимпийская, мужчины

1. Евгений Рулевский – 2:04:27

2. Виктор Алешин – 2:06:16

3. Иван Шапко – 2:07:34

Триатлон, олимпийская, женщины

1. Владлена Соловьева – 2:16:48

2. Надежда Морозова – 2:19:35

3. Галина Четверикова – 2:21:57

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля можно найти на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.