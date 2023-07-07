В Карелии пройдет фестиваль-карнавал сапсерфинга. Мероприятие состоится 22 июля на курорте «Ялгора»

На всесезонном курорте «Ялгора» в Карелии пройдет фестиваль сапсерфинга. Это водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором спортсмен стоит на доске и гребет не руками, а веслом.

Фестиваль-карнавал «Ялгора SUP фест» состоится 22 июля. Участников будут ждать: гонки на сап-бордах в карнавальных костюмах по заливу Онежского озера, предстартовое мероприятие с диджеем, развлекательная программа с дискотекой, работа фотографов и видеооператоров.

Участвовать в фестивале можно со своим сапбордом или арендовать доску на месте. Стоимость слотов – 2000 рублей со своей доской и 3300 рублей с арендованной.

Узнать дополнительную информацию и зарегистрироваться можно на сайте фестиваля. Следить за обновлениями организаторов можно в их социальных сетях.