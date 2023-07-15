Результаты заплыва Poseidon Санкт-Петербург 2023
15 июля в Санкт-Петербурге состоялись соревнования по плаванию на открытой воде Poseidon от «Лиги Героев».
Заплывы прошли в водах Финского залива у Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Для участия были доступны дистанции на 500 м, 1 км, 2 км и 2,5 км.
Результаты победителей:
500 м, мужчины
1. Павел Черныш – 7:43
2. Андрей Прудников – 8:58
3. Александр Озеров – 9:09
500 м, женщины
1. Алина Кушнир – 8:17
2. Евгения Малошенок – 11:17
3. Екатерина Смирнова – 16:19
1 км, мужчины
1. Александр Зотов – 11:43
2. Роман Багаев – 12:33
3. Вадим Баранов – 13:26
1 км, женщины
1. Полина Бороденко – 14:55
2. Наталья Александрова – 15:28
3. Юркина Вера – 16:00
2 км, мужчины
1. Александр Прибыток – 22:27
2. Даниил Пахомов – 23:09
3. Дмитрий Рогозин – 24:31
2 км, женщины
1. Анастасия Рябова – 27:29
2. Наталья Лещенко – 28:30
3. Мария Шорец – 29:19
2,5 км, мужчины
1. Владимир Фалин – 30:13
2. Михаил Мальгин – 30:14
3. Кирилл Лукьяненко – 31:42
2,5 км, женщины
1. Ксения Гончарова – 32:31
2. Валентина Кукрус – 38:56
3. Анна Марова – 40:07
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Следить за обновлениями серии можно в социальных сетях.
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