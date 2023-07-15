Результаты заплыва Poseidon Санкт-Петербург 2023

15 июля в Санкт-Петербурге состоялись соревнования по плаванию на открытой воде Poseidon от «Лиги Героев».

Заплывы прошли в водах Финского залива у Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Для участия были доступны дистанции на 500 м, 1 км, 2 км и 2,5 км.

Результаты победителей:

500 м, мужчины

1. Павел Черныш – 7:43

2. Андрей Прудников – 8:58

3. Александр Озеров – 9:09

500 м, женщины

1. Алина Кушнир – 8:17

2. Евгения Малошенок – 11:17

3. Екатерина Смирнова – 16:19

1 км, мужчины

1. Александр Зотов – 11:43

2. Роман Багаев – 12:33

3. Вадим Баранов – 13:26

1 км, женщины

1. Полина Бороденко – 14:55

2. Наталья Александрова – 15:28

3. Юркина Вера – 16:00

2 км, мужчины

1. Александр Прибыток – 22:27

2. Даниил Пахомов – 23:09

3. Дмитрий Рогозин – 24:31

2 км, женщины

1. Анастасия Рябова – 27:29

2. Наталья Лещенко – 28:30

3. Мария Шорец – 29:19

2,5 км, мужчины

1. Владимир Фалин – 30:13

2. Михаил Мальгин – 30:14

3. Кирилл Лукьяненко – 31:42

2,5 км, женщины

1. Ксения Гончарова – 32:31

2. Валентина Кукрус – 38:56

3. Анна Марова – 40:07

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Следить за обновлениями серии можно в социальных сетях.