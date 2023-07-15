Результаты полумарафона «Сергиевым путем» 2023

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В субботу 15 июля в Сергиевом Посаде (город в Московской области) состоялся полумарафон «Сергиевым путем» – третий старт проекта «Суперлига Подмосковья».

Для забегов были доступны дистанции на 3, 5, 10, 21,1 км и детские старты на 300 и 600 метров. Старт полумарафона был дан на Красногорской площади. Маршрут забегов прошел по центральным улицам Сергиева Посада.

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Виталий Логинов – 1:14:24

2. Артем Лутошкин – 1:15:39

3. Сергей Джиган – 1:15:57

21,1 км, женщины

1. Мария Лихачева – 1:29:03

2. Евгения Лауниц – 1:31:21

3. Алла Перунова – 1:34:49

10 км, мужчины

1. Виталий Швец – 33:26

2. Сергей Егоркин – 33:35

3. Сергей Бодрягин – 33:38

10 км, женщины

1. Елена Скоблина – 38:47

2. Евгения Индина – 38:54

3. Екатерина Редько – 40:11

5 км, мужчины

1. Павел Куприянов – 16:01

2. Владислав Головешкин – 16:38

3. Руслан Зарицкий – 16:45

5 км, женщины

1. Арина Ивкина – 18:48

2. Светлана Власова – 18:56

3. Наталья Тарантинова – 19:09

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями серии можно в социальных сетях организаторов

 

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