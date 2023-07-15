Результаты полумарафона «Сергиевым путем» 2023
В субботу 15 июля в Сергиевом Посаде (город в Московской области) состоялся полумарафон «Сергиевым путем» – третий старт проекта «Суперлига Подмосковья».
Для забегов были доступны дистанции на 3, 5, 10, 21,1 км и детские старты на 300 и 600 метров. Старт полумарафона был дан на Красногорской площади. Маршрут забегов прошел по центральным улицам Сергиева Посада.
Результаты победителей:
21,1 км, мужчины
1. Виталий Логинов – 1:14:24
2. Артем Лутошкин – 1:15:39
3. Сергей Джиган – 1:15:57
21,1 км, женщины
1. Мария Лихачева – 1:29:03
2. Евгения Лауниц – 1:31:21
3. Алла Перунова – 1:34:49
10 км, мужчины
1. Виталий Швец – 33:26
2. Сергей Егоркин – 33:35
3. Сергей Бодрягин – 33:38
10 км, женщины
1. Елена Скоблина – 38:47
2. Евгения Индина – 38:54
3. Екатерина Редько – 40:11
5 км, мужчины
1. Павел Куприянов – 16:01
2. Владислав Головешкин – 16:38
3. Руслан Зарицкий – 16:45
5 км, женщины
1. Арина Ивкина – 18:48
2. Светлана Власова – 18:56
3. Наталья Тарантинова – 19:09
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями серии можно в социальных сетях организаторов.
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