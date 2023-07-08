Результаты велозаезда Cyclingrace: Столица 2023

8 июля в Москве состоялись соревнования по велосипедному спорту серии CyclingRace.

Для участия были доступны два формата:

Велогонка – для подготовленных участников, средний темп – от 35 км/ч. Дистанции – от 70 до 92 км;

Велозаезд – для новичков и любителей, средний темп – 23-30 км/ч. Дистанции – до 34,5 км.

Трасса заездов прошла по ровному асфальтовому покрытию на Воробьевых горах.

Результаты победителей:

Велогонка, кластер А

1. Александр Шакотько – 2:07:57

2. Савва Новиков – 2:07:58

3. Михаил Фокин – 2:07:58

Велогонка, кластер Б

1. Дмитрий Васильев – 1:52:02

2. Артем Копылев – 1:52:02

3. Даниил Сучков – 1:52:03

Велогонка, кластер С

1. Дмитрий Голяшкин – 1:48:02

2. Илья Червин – 1:48:45

3. Андрей Михеев – 1:48:50

Велогонка, кластер Д

1. Екатерина Гуренкова – 1:48:45

2. Мария Максимова – 1:48:46

3. Юлия Полевая – 1:48:48

Велозаезд, 2 круга, мужчины

1. Никита Ляпин – 39:03

2. Дмитрий Белоусов – 39:06

3. Михаил Егоров – 41:33

Велозаезд, 2 круга, женщины

1. Анастасия Корчагина – 44:20,33

2. Мария Андрусова – 44:20,44

3. Мария Степанова – 46:03

Велозаезд, 3 круга, мужчины

1. Павел Лебедев – 58:30

2. Юрий Храпов – 58:32,55

3. Виктор В – 58:32,93

Велозаезд, 3 круга, женщины

1. Екатерина Головастова – 58:27

2. Елизавета Покровская – 58:29

3. Юлия Тазулах – 58:38

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone.