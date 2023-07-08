Результаты велозаезда Cyclingrace: Столица 2023
8 июля в Москве состоялись соревнования по велосипедному спорту серии CyclingRace.
Для участия были доступны два формата:
- Велогонка – для подготовленных участников, средний темп – от 35 км/ч. Дистанции – от 70 до 92 км;
- Велозаезд – для новичков и любителей, средний темп – 23-30 км/ч. Дистанции – до 34,5 км.
Трасса заездов прошла по ровному асфальтовому покрытию на Воробьевых горах.
Результаты победителей:
Велогонка, кластер А
1. Александр Шакотько – 2:07:57
2. Савва Новиков – 2:07:58
3. Михаил Фокин – 2:07:58
Велогонка, кластер Б
1. Дмитрий Васильев – 1:52:02
2. Артем Копылев – 1:52:02
3. Даниил Сучков – 1:52:03
Велогонка, кластер С
1. Дмитрий Голяшкин – 1:48:02
2. Илья Червин – 1:48:45
3. Андрей Михеев – 1:48:50
Велогонка, кластер Д
1. Екатерина Гуренкова – 1:48:45
2. Мария Максимова – 1:48:46
3. Юлия Полевая – 1:48:48
Велозаезд, 2 круга, мужчины
1. Никита Ляпин – 39:03
2. Дмитрий Белоусов – 39:06
3. Михаил Егоров – 41:33
Велозаезд, 2 круга, женщины
1. Анастасия Корчагина – 44:20,33
2. Мария Андрусова – 44:20,44
3. Мария Степанова – 46:03
Велозаезд, 3 круга, мужчины
1. Павел Лебедев – 58:30
2. Юрий Храпов – 58:32,55
3. Виктор В – 58:32,93
Велозаезд, 3 круга, женщины
1. Екатерина Головастова – 58:27
2. Елизавета Покровская – 58:29
3. Юлия Тазулах – 58:38
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone.
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