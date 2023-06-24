Велозаезд Gran Fondo Пересвет отменен. Вместо соревнований проведут бесплатную тренировку

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25 июня в Пересвете (город в Московской области) должен был состояться велозаезд серии Gran Fondo. Организаторы на стрианце ВКонтакте сообщили о его отмене в связи с введением на территории Московской области режима контртеррористической операции.

Вместо гонки команда Vellstore Cycling Club проведет бесплатную объемную тренировку для всех желающих по живописным дорогам в окрестностях Пересвета. Велосипедистов будет сопровождать машина и механик. 

Информацию о новой дате велогонки организаторы сообщат позже. Следить за обновлениями можно на их странице ВКонтакте или в Telegram-канале

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