Забег «Хампаала трейл» перенесли. Новой даты пока нет, предварительно старт пройдет в июле-августе

Забег «Хампаала трейл», который должен был состояться 24 июня в Приозерском районе Ленинградской области, перенесли. Об этом организаторы A-TRAILS сообщили на странице ВКонтакте.

Причиной переноса стал запрет на проведение массовых мероприятий из-за установления особого противопожарного режима на территории Ленинградской области.

Новой даты забега пока нет, но предварительно трейл пройдет в июле-августе. Все слоты переносятся на новую дату.

Следить за обновлениями организаторов можно в социальных сетях.