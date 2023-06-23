Забег «Хампаала трейл» перенесли. Новой даты пока нет, предварительно старт пройдет в июле-августе

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

Забег «Хампаала трейл», который должен был состояться 24 июня в Приозерском районе Ленинградской области, перенесли. Об этом организаторы A-TRAILS сообщили на странице ВКонтакте

Причиной переноса стал запрет на проведение массовых мероприятий из-за установления особого противопожарного режима на территории Ленинградской области.

Новой даты забега пока нет, но предварительно трейл пройдет в июле-августе. Все слоты переносятся на новую дату. 

Следить за обновлениями организаторов можно в социальных сетях

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