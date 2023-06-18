Результаты соревнований «Большой Московский триатлон» 2023

18 июня в Москве в Крылатском состоялись соревнования «Большой Московский триатлон» от команды организаторов Grom.

Для участия были доступны две дистанции: основная (плавание на 1,9 км, велозаезд на 90 км, бег на 21,1 км) и Олимпийская (плавание на 1,5 км, велозаезд на 37,5 км, бег на 10 км). Обе дистанции можно было пройти в формате эстафеты.

Результаты победителей:

Большой Московский триатлон, мужчины

1. Алексей Никулин – 4:08:24

2. Илья Косов – 4:08:56

3. Кирилл Кравченко – 4:14:09

Большой Московский триатлон, женщины

1. Наталья Григорьева – 5:11:20

2. Надежда Анфимова – 5:13:22

3. Татьяна Филиппович – 5:22:30

Большой Московский триатлон, эстафета (смешанные)

1. Команда «Бобры на охоте» (Иван Жислин, Юлия Игошина, Вадим Семенченко – 4:09:02

2. Команда Digital Liga TriTeam (Денис Барышев, Александр Крючков, Вячеслав Давыдов) – 4:29:06

3. Команда «Любимая Группа по Плаванию!» (Илья Любшов, Анна Коваленко, Сергей Фадеев) – 4:48:01

Олимпийская дистанция, мужчины

1. Никита Хабаров – 1:56:22

2. Денис Крестин – 1:56:36

3. Евгений Рулевский – 2:01:37

Олимпийская дистанция, женщины

1. Мария Гостева – 2:08:41

2. Дарья Чунарева – 2:09:53

3. Полина Громова – 2:15:18

Олимпийская дистанция, эстафета (смешанные)

1. Команда PROBIATHLON TEAM (Константин Перевощиков, Екатерина Радаева, Павел Морозов) – 2:00:07

2. Команда Bolotov Lab (Николай Болотов, Александр Моргунов, Михаил Климов) – 2:00:41

3. Команда «Удовольствие не для ВСЕХ» (Максим Кевиш, Вадим Гухман, Зоя Возьмилова) – 2:01:48

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с соревнований появятся позже на сайте Sport-Images.