Результаты пробега «Невский пятачок» 2023

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В субботу 3 июня в городе Кировск (Ленинградская область) в третий раз состоялся пробег «Невский пятачок». 

Для участия были доступны дистанции на 21 км, 10 км, 5 км, и детские старты на 1 км и 500 м. Трасса забегов пролегала по лесным дорожкам. 

Результаты победителей:

21 км, мужчины

1. Николай Дедуренков – 1:13:25

2. Даниил Елизаров – 1:13:50

3. Алексей Серов – 1:20:12

21 км, женщины

1. Анна Вишнякова – 1:35:51

2. Маргарита Клесс – 1:41:25

3. Анна Заводова – 1:44:26

10 км, мужчины

1. Андрей Волков – 37:42

2. Константин Малеев – 38:50

3. Алексей Тулкин – 39:46

10 км, женщины

1. Светлана Волкова – 44:21

2. Елена Дьяченко – 47:59

3. Мария Шляпникова – 50:53

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с пробега появятся позже в социальных сетях организаторов. 

 

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