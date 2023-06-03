Результаты пробега «Невский пятачок» 2023
В субботу 3 июня в городе Кировск (Ленинградская область) в третий раз состоялся пробег «Невский пятачок».
Для участия были доступны дистанции на 21 км, 10 км, 5 км, и детские старты на 1 км и 500 м. Трасса забегов пролегала по лесным дорожкам.
Результаты победителей:
21 км, мужчины
1. Николай Дедуренков – 1:13:25
2. Даниил Елизаров – 1:13:50
3. Алексей Серов – 1:20:12
21 км, женщины
1. Анна Вишнякова – 1:35:51
2. Маргарита Клесс – 1:41:25
3. Анна Заводова – 1:44:26
10 км, мужчины
1. Андрей Волков – 37:42
2. Константин Малеев – 38:50
3. Алексей Тулкин – 39:46
10 км, женщины
1. Светлана Волкова – 44:21
2. Елена Дьяченко – 47:59
3. Мария Шляпникова – 50:53
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с пробега появятся позже в социальных сетях организаторов.
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