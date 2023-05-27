Результаты Переславского полумарафона «Александровские версты» 2023

В субботу 27 мая в Переславле-Залесском (город в Ярославской области) прошел третий забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

Для участия были доступны дистанции на 5 км, 10 км, 21,1 км и детские забеги на 300 и 600 метров. Маршрут забегов прошел по территории национального парка «Плещеево озеро» по ровному асфальтовому покрытию.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Сергей Коткин – 15:38

2. Павел Куприянов – 15:58

3. Владимир Козин – 16:59

5 км, женщины

1. Ольга Семенова – 18:19

2. Марина Вилямовская – 19:47

3. Елизавета Сергеева – 19:58

10 км, мужчины

1. Виталий Швец – 33:05

2. Даниил Авдеев – 33:23

3. Андрей Смирнов – 34:02

10 км, женщины

1. Екатерина Александрова – 40:30

2. Ксения Донец – 41:44

3. Наталья Бойчук – 41:51

21,1 км, мужчины

1. Дмитрий Дуркин – 1:12:34

2. Егор Смирнов – 1:17:37

3. Иван Ивашков – 1:18:04

21,1 км, женщины

1. Екатерина Сергеева – 1:21:36

2. Полина Авдеева – 1:22:25

3. Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:26:34

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с полумарафона появятся позже на сайте Mysport.photo. Следить за обновлениями организаторов можно в социальных сетях.