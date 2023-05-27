Результаты Переславского полумарафона «Александровские версты» 2023
В субботу 27 мая в Переславле-Залесском (город в Ярославской области) прошел третий забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».
Для участия были доступны дистанции на 5 км, 10 км, 21,1 км и детские забеги на 300 и 600 метров. Маршрут забегов прошел по территории национального парка «Плещеево озеро» по ровному асфальтовому покрытию.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Сергей Коткин – 15:38
2. Павел Куприянов – 15:58
3. Владимир Козин – 16:59
5 км, женщины
1. Ольга Семенова – 18:19
2. Марина Вилямовская – 19:47
3. Елизавета Сергеева – 19:58
10 км, мужчины
1. Виталий Швец – 33:05
2. Даниил Авдеев – 33:23
3. Андрей Смирнов – 34:02
10 км, женщины
1. Екатерина Александрова – 40:30
2. Ксения Донец – 41:44
3. Наталья Бойчук – 41:51
21,1 км, мужчины
1. Дмитрий Дуркин – 1:12:34
2. Егор Смирнов – 1:17:37
3. Иван Ивашков – 1:18:04
21,1 км, женщины
1. Екатерина Сергеева – 1:21:36
2. Полина Авдеева – 1:22:25
3. Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:26:34
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с полумарафона появятся позже на сайте Mysport.photo. Следить за обновлениями организаторов можно в социальных сетях.
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