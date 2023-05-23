Бренд спортивной одежды Zasport открыл фабрику в Башкортостане. Компания одевает Олимпийскую сборную России

Теги бизнес Олимпийская сборная России любительский спорт стиль Календарь стартов Здоровье

В республике Башкортостан (г. Ишимбай) в особой экономической зоне «Алга» открыли фабрику спортивной одежды компании Zasport. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Радий Хабиров.

Zasport – российский бренд спортивной и повседневной одежды, созданный Анастасией Задориной. C 2012 года компания разрабатывает и производит экипировку для российских спортивных команд, клубов, федераций и корпораций, а с 2017 – для Олимпийской сборной России. У бренда 11 магазинов в восьми городах России: Москве, Сочи, Анапе, Нижнем Новгороде, Уфе, Ялте, Калининграде и Челябинске. 

Площадь фабрики составляет более 4552 кв.м. На ней расположены: раскройный цех, швейный цех, вышивальный цех, отдел шелкотрафаретной печати, учебный класс, склады и административно-бытовые помещения. Фабрика оснащена современным оборудованием ведущих фирм-поставщиков. Компания планирует выпускать до 562 000 единиц одежды в год. 

 

 

 

 

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2 комментария

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Mohnatiy
Цены и дизайн у них всё такие же неадекватные?
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Venger80
"Новость" - данное событие произошло в нашей деревне неделю назад
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